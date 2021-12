Antyszczepionkowcy postanowili nawiedzić legendę piłki. Co za spektakularna porażka

Alan Shearer przyjął niedawno trzecią dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Informacja o tym została opublikowana w specjalnym komunikacie na oficjalnym kanale Premier League. - Wspaniale jest znów widzieć kibiców na stadionach i chcemy, by tak pozostało. Wszyscy chcemy zachować bezpieczeństwo. Najlepszym sposobem na ochronę siebie i innych jest szczepienie - powiedział Shearer.

Antyszczepionkowcy ruszyli pod dom Shearera

Słowa byłego piłkarza wzburzyły angielskich antyszczepionkowców. Grupka z nich postanowiła dotrzeć do domu Alana. Poszukiwali adresu i myśleli, że go znaleźli. Trafili jednak nie pod odpowiedni dom w pobliżu Newcastle. Początkowo o tym nie wiedzieli i wrzucili dokumenty do skrzynki pocztowej. Wszystko uwiecznili nagraniem, a filmik z akcji trafił do sieci. - Wszyscy to dostaną. Każdy celebryta, mamy was dość - krzyczał jeden z mężczyzn.

Akcja protestujących odbiła się szerokim echem w sieci. - Zły dom, zły powód, wiele złych rzeczy - napisał na Twitterze Gary Lineker. A o całej sprawie poinformowali dziennikarze "Belfast Telegraph". Wiadomo natomiast, że sprawą nie zajęła się policja.

Alan Shearer w sierpniu tego roku skończył 51 lat. W przeszłości był kapitanem Newcastle United, ale grał także dla takich klubów jak Blackburn Rovers, czy Southampton. Po zakończeniu kariery nie rozstał się na dobre z piłką nożną, bo został ekspertem telewizyjnym stacji BBC Sport.