Buffon nagle wypalił: To wszystko przez Cristiano Ronaldo

Legendarny włoski bramkarz w rozmowie z amerykańską siecią telewizyjną TUDN podzielił się swoimi przemyśleniami na temat porażek Juventusu w Lidze Mistrzów. W ostatnich sezonach turyńczycy mają problem, aby dojść wyżej niż ćwierćfinały popularnych klubowych rozgrywek. Po raz ostatni turyński zespół grał w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. Buffon szuka powodów w... Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Nasz człowiek w Barcelonie i PSG. Syprzak: Zostałem rzucony na głęboką wodę

Buffon nie ma wątpliwości. Wszystko przez Ronaldo

- Juventus miał szansę wygrać Ligę Mistrzów w pierwszym roku, w którym on przybył, czyli w sezonie, kiedy ja byłem w Paris Saint-Germain. I nie mogłem zrozumieć, co się stało - zaczął Gianluigi Buffon. - Kiedy wróciłem, pracowałem z Ronaldo przez dwa lata i dobrze sobie razem radziliśmy, ale myślę, że Juventus stracił to DNA zespołu - dodawał.

Marsylia mówi Arkadiuszowi Milikowi: Możesz odejść

43-leni zawodnik Parmy docenia kunszt Portugalczyka, ale uważa, że przez pojawienie się tak wielkiej gwiazdy, jego były wieloletni klub stracił jedność. - Doszliśmy do finału LM w 2017 roku, ponieważ byliśmy drużyną pełną doświadczenia, ale przede wszystkim byliśmy jednością i była bardzo silna rywalizacja o miejsca w zespole. Straciliśmy to z Ronaldo - stwierdził Buffon.

Cristiano Ronaldo, w trakcie swojej przygody w Juventusie, strzelił 101 goli w 135 meczach i dwukrotnie zdobył ze "Starą Damą" mistrzostwo Włoch. W trakcie letniego okienka transferowego portugalski napastnik przeszedł do Manchesteru Utd.