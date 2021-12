Tak wygląda dzisiaj Ronaldinho. "Showman" w akcji [WIDEO]

Ronaldinho i Romario pomimo zawieszenia butów na kołku już wiele lat temu, wciąż są bardzo popularni w swoim kraju. Od czasu do czasu biorą udział w różnego rodzaju meczach piłkarskich. Nie inaczej było w Rio de Janeiro, gdzie wystąpili w plażowym turnieju piłkarskim w przeciwnych drużynach.

Łącznie obaj mają obecnie aż 96 lat, ale na boisku na piasku nie było tego wcale widać. Kibice byli zachwyceni, mogąc ich obejrzeć razem w jednym meczu. Ronaldinho nic nie zatracił ze swojej techniki i na plaży prezentował swoje triki z piłką, a jego drużyna ostatecznie okazała się lepsza, wygrywając z ekipą Romario, który obecnie jest senatorem w Brazylii.

Malownicza plaża w pobliżu słynnej plaży Copacabana w Rio znajdowała się daleko od paragwajskiego więzienia, w którym Ronaldinho spędził kilka miesięcy - od marca do sierpnia 2020 roku, pod zarzutem posiadania fałszywego dokumentu tożsamości.

Obserwatorzy meczu oprócz niesamowitego popisu techniki Ronaldinhho zwrócili również uwagę na jego nowy wygląd. Brazylijczyk obecnie ma siwe włosy i siwą brodę.

Po meczu Ronaldinho wstawił na Instagrama zdjęcie z meczu na brazylijskiej plaży i dodał do niego komentarz: - Piękna i dobrze zorganizowana impreza, z przyjemnością w niej uczestniczyłem - napisał. I dodał, odnosząc się do Romario. - To zawsze radość i ogromna przyjemność widzieć Cię mój bracie! Kiedy znowu zagramy?

Romario później postanowił mu odpowiedzieć. - Legendarny pojedynek, który mógł zakończyć się tylko takim cudownym momentem - stwierdził. Obaj nie szczędzili sobie komplementów. Romario nazywał Ronaldinho "showmanem", a Ronaldinho opisał legendarnego napastnika jako swojego idola.

Brazylijczyk zakończył karierę na początku 2018 roku, choć ostatni mecz rozegrał pięć lat temu w brazylijskim Fluminense. Wcześniej Ronaldinho grał m.in. w PSG, Barcelonie i Milanie. W 2005 roku otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza roku. Przez wielu kibiców był uznawany za jednego z największych artystów futbolu.