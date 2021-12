Nieoczekiwanie wzmocnienie Rosji przed barażem z Polską. Nie ma już przeszkód

Artiom Dziuba był istotną postacią w kadrze Rosji za czasów Stanisława Czerczesowa. Napastnikowi Zenita Sankt Petersburg jest jednak nie po drodze z aktualnym selekcjonerem Walerijem Karpinem. Szkoleniowiec, z którym był skonfliktowany jeszcze za czasów wspólnej pracy w Spartaku Moskwa, od początku nie widział go w zespole. Pod koniec września Dziuba przekazał mu, że rezygnuje z gry w kadrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w kadrze skoczków! Czarne chmury.| Kto trenerem siatkarzy? [SPORT.PL LIVE #2]

Artiom Dziuba chce wrócić do kadry. Jasna deklaracja

Okazuje się jednak, że 33-latek może zagrać w marcowym meczu barażowym z Polską. Sam napastnik zadeklarował chęć powrotu do kadry. - Nie mam nic przeciwko zrobieniu kroku do przodu w tej sprawie, ale nie chcę, żeby wszystko obróciło się przeciwko mnie. Kiedy reprezentacja wygrywa, byłem nazywany duszą drużyny. Gdy mnie zabrakło, okazało się, że psułem atmosferę, byłem pajacem. To tak nie działa - stwierdził w zwiastunie programu "More Sport Podcast" na kanale youtubowym kanale Match TV.

Sensacyjne informacje ws. Paulo Sousy. Mamy głos z Brazylii: Jest bardzo zainteresowany

Dla Rosji powrót Dziuby byłby spory wzmocnieniem, gdyż jest gwarantem doświadczenia. Dodatkowo Sborna ma spore problemy ze skutecznością. Nie licząc meczów z Cyprem oraz Maltą, kadra pod wodzą Karpina strzeliła zaledwie trzy gole w czterech meczach. Co więcej, w spotkaniu z Polską zawieszony za żółte kartki będzie aktualnie jej podstawowy napastnik Fiodor Smołow. Jeśli FIFA nie zdecyduje się odwiesić piłkarzy, alternatywą dla Karpina pozostanie powoływany ostatnio Anton Zabołotny z CSKA Moskwa, który w 19 meczach w kadrze strzelił dwa gole.

Dziuba jest wiceliderem klasyfikacji strzelców rosyjskiej Premier Ligi z 10 trafieniami w 16 meczach. Dodatkowo zaliczył w nich sześć asyst. Spotkanie Rosja - Polska odbędzie się 24 marca na Łużnikach. Zwycięzca tego starcia zagra w finale baraży z lepszym z pary Szwecja - Czechy.