To już pewne! Kolejne polskie miasto będzie miało nowy stadion. "Marzenie"

- Dla wielu pokoleń kibiców Odry Opole spełnia się marzenie. Robimy wielki krok, abyśmy mogli wrócić do czasów, gdy nasz klub występował w Ekstraklasie. A nie ma dobrego klubu bez dobrego zaplecza. Obecny stadion przy ul. Oleskiej nie spełnia swojej funkcji, dlatego chcemy, aby nowy obiekt był dumą całej Opolszczyzny - powiedział prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski cytowany przez "Nową Trybunę Opolską".

O tym, że Odra będzie miała nowy stadion, pisaliśmy już w październiku, kiedy 19 radnych poparło korektę budżetu. Pozostało wtedy czekać na podpisanie stosownych umów z wykonawcą, czyli z firmą Mirbud SA, co stało się w zeszłym tygodniu. To właśnie firma Mirbud SA, która w maju wybudowała Opolski Park Sportu, a teraz realizuje dwa inne projekty stadionowe w Płocku (Wisła) oraz Łodzi (ŁKS), przedstawiła najtańszą ofertę.

Projekt nowego stadionu opiewa na kwotę blisko 160 mln zł netto, czyli ponad 200 mln zł brutto. Miasto, które preferuje posługiwanie się tą pierwszą kwotą, ponieważ za budowę areny ma odpowiadać Zakład Komunalny, który jako spółka może potem starać o zwrot podatku, pozyskało 100 mln ze sprzedaży udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja. Resztę ma pokryć zaciągnięty kredyt.

- Z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju przyszły rok będzie trudny dla budżetu miasta. Mamy jednak nadzieję, że ta tendencja się zmieni. Należy także pamiętać, że budowa nowego stadionu to projekt na miarę czasów obecnych, ale też przyszłych, bo nie jest mierzona tylko na dziś lub na przyszłe pięć lat, ale będzie to obiekt, który służyć będzie Opolanom przez najbliższe 20, 30 czy 40 lat - podkreśla Wiśniewski.

"Wszyscy chcemy silnej Odry"

Nowy stadion ma powstać przy ulicy Północnej w pobliżu Centrum Sportu, gdzie na co dzień trenują zawodnicy Odry. Ma zostać wybudowany do końca 2024 roku i spełniać wymogi III klasy według UEFA. Do stadionu będzie także przylegał dwupiętrowy budynek z szatniami i salami konferencyjnymi, a trybuny mają pomieścić 11,6 tys. widzów.

- Na naszych oczach marzenia przekuwane są w fakty. Wszyscy chcemy silnej Odry, która będzie przynosić chwałę nie tylko miastu, ale i całej Opolszczyźnie. Skoro będziemy mieli infrastrukturę na poziomie ekstraklasy, to dlaczego w przyszłości nie zawalczyć o to, aby nasz klub wrócił do najwyżej klasy rozgrywek - mówi Tomasz Lisiński, prezes pierwszoligowej Odry, której budowa nowego stadionu ruszy wiosną przyszłego roku.