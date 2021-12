Lewandowski atakuje. Tak wygląda klasyfikacja Złotego Buta

W piątek Bayern Monachium pokonał u siebie VfL Wolfsburg 4:0 w 17. kolejce Bundesligi. Gole dla mistrzów Niemiec strzelili kolejno Thomas Mueller, Dayot Upamecano, Leroy Sane oraz Robert Lewandowski, który zdobył bramkę w 87. minucie gry. Bramkę niezwykle cenną, bo już 43. w roku kalendarzowym w Bundeslidze. Polak o jedno trafienie poprawił wyczyn Gerda Muellera sprzed 49 lat.

Dla Lewandowskiego to już 19. trafienie w tym sezonie ligowym. Polak o trzy trafienia wyprzedza Patrika Schicka z Bayeru Leverkusen, który jak na razie wygląda też na rywala Lewandowskiego w walce o kolejny Złoty But. Z kapitanem reprezentacji Polski ścigać się też będą Dusan Vlahović z Fiorentiny czy Mohamed Salah z Liverpoolu.

Lewandowski coraz bliżej lidera Złotego Buta

Na ten moment Robert Lewandowski ma 38 punktów w klasyfikacji Złotego Buta (gole strzelone w ligach TOP5 mają współczynnik 2,0). Przed reprezentantem Polski znajdują się Ohi Omoijuanfo z Molde (40,5 pkt) oraz Thomas Lehne Olsen z Lillestroem (39 pkt). Obaj gracze ligi norweskiej nie poprawią już swojego dorobku, ponieważ rozgrywki ligowe zostały zakończone. Tym samym Lewandowski obejmie prowadzenie w klasyfikacji Złotego Buta, jeśli strzeli jeszcze dwa gole w Bundeslidze.

Lewandowski zamieszał. Żaden inny piłkarz nie dostał takiej oceny

Robert Lewandowski odebrał pod koniec września swój pierwszy w karierze Złoty But dla najlepszego strzelca z lig europejskich. Polak zakończył poprzedni sezon z 41 bramkami w Bundeslidze, dzięki czemu pobił rekord należący do Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. "Nigdy nie doświadczyłem tego, strzelając gole. Nie myślałem, że może się to wydarzyć. To jest coś, w co nigdy bym nie uwierzył. Byłem skupiony na każdym meczu i jestem z tego rekordu bardzo dumny" - mówił Lewandowski podczas ceremonii.

