Tragedia w Zniczu Pruszków. Nagła śmierć młodego piłkarza

Jak poinformował Marek Wawrzynowski z WP Sportowe Fakty, młody piłkarz zmarł w nocy z czwartku na piątek.

Nie żyje 13-letni piłkarz Znicza Pruszków. Przyczyny nagłej śmierci nieznane

W miniony czwartek 13-latek wystąpił w meczu rocznika 2008 pomiędzy Zniczem Pruszków i Legią Warszawa. Po spotkaniu chłopak uskarżał się na ból głowy. Rodzice piłkarza zabrali go do szpitala, gdzie zostało przeprowadzone badanie tomografem, a później skierowano go na operację. Ta nie przyniosła efektu, gdyż wciąż utrzymywał się obrzęk mózg, a 13-latek nie wybudził się ze śpiączki. Ostatecznie Karol został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Na razie nieznane są przyczyny śmierci.

- To dla nas ogromna strata. Karol był fantastycznym kolegą i świetnym piłkarzem, jednym z największych talentów w naszej akademii - powiedział koordynator Znicza Pruszków Marcin Jasiński.

Karol Setniewski był wychowankiem Znicza Pruszków, trenował także w Legii Warszawa, do akademii której był przymierzany. Występował także w kadrze Mazowsza. Grał na pozycji środkowego pomocnika. Trenerzy, którzy mieli okazję go prowadzić, zwracali uwagę na jego talent oraz charakter.