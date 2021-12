FIFA zapytała kibiców, co myślą o mundialu co dwa lata. Przedstawiła wyniki ankiety

FIFA nie zamierza odpuszczać i znów wraca do tematu organizacji mundialu co dwa lata. Właśnie dlatego działacze postanowili przeprowadzić sondaż wśród kibiców na całym świecie. Pytania ponad 100 tys. osobom zadawała pracownia badań społecznych Iris. Każdy ankietowany wyrażał swoje zdanie na temat idei przy założeniu, że nie wpłynie to negatywnie na zdrowie zawodników i ich zobowiązania klubowe.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kibice chcą mundialu co dwa lata

Wyniki sondażu są pomyślne dla światowej organizacji. Jeśli wziąć pod uwagę osoby, które wskazują piłkę nożną jako swój ulubiony sport - a było to 30 tysięcy respondentów - to aż 63,7 proc. chciałoby oglądać mistrzostwa świata częściej - właśnie w cyklu dwuletnim. 23,3 proc. z nich odpowiedziało "może".

Czerwony alarm dla Premier League. Najwyższy wynik w pandemii. Trenerzy żądają reakcji władz ligi

Negatywnie na temat tego pomysłu wypowiedziało się ledwie 11 proc. ankietowanych, a 2 proc. osób było niezdecydowanych. Dobrze o pomyśle wypowiadali się głównie Afrykanie (76 proc.) i Azjaci (66 proc.). Najbardziej ostrożnie do idei podchodzą zaś mieszkańcy Starego Kontynentu. Z badania FIFA wynika, że w Europie "za" było tylko 48 proc. głosujących.

Pogłoski o zamiarze organizacji piłkarskich mistrzostw globu co dwa lata wywołały spore kontrowersje. Przeciwko temu buntuje się m.in. UEFA. Organizacja ta motywuje to troską o zdrowie zawodników, interesy ekonomiczne klubów, a także zachowanie dotychczasowej rangi turniejów mistrzowskich. Sama jednak planuje organizację nowych imprez sportowych. To międzykontynentalna Liga Narodów i Puchar Interkontynentalny.

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w 2022 roku w Katarze. Odbędą się one wyjątkowo na jesieni ze względu na wysokie temperatury panujące w tym kraju latem. Natomiast mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w 2024 roku w Niemczech.