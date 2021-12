Nie uznali wyników Złotej Piłki. "Doszło do ogromnej niesprawiedliwości". Nowa nagroda dla Lewandowskiego

Wielu kibiców piłki nożnej w Polsce oburzyło się, kiedy Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie "Złotej Piłki". Wśród nich byli mieszkańcy Wieliczki, którzy postanowili uhonorować piłkarza Bayernu Monachium własną nagrodą. "Bezdyskusyjnie uważamy, że Pana sportowe dokonania zasługują na docenienie poprzez najważniejsze indywidualne trofeum w historii piłki nożnej" - czytamy w certyfikacie potwierdzającym przyznanie "Solnej Piłki".

"Robert Lewandowski Najlepszy Piłkarz Świata"

Prezentacja wyjątkowej nagrody odbyła się w Wielickiej Mediatece. "Solna Piłka" mierzy ok. 30 cm wysokości i została wykonana przez miejscowego rzeźbiarza. - Robert, ten rok w twoim wykonaniu był majstersztykiem. Chcemy w imieniu mieszkańców uhonorować i docenić te osiągnięcia, dlatego postanowiliśmy przyznać symboliczną Solną Piłkę. Życzymy dalszych sukcesów i wierzymy, że w końcu sięgniesz po upragnioną nagrodę - powiedział podczas prezentacji Kamil Jastrzębski, wielicki radny miejski, pomysłodawca nagrodzenia kapitana reprezentacji Polski.

Ten sam radny pod koniec listopada dał wyraźny sygnał, aby właśnie w Wieliczce rajcy przyjęli uchwałę w sprawie nieuznania wyników tegorocznego plebiscytu magazynu "France Football". - Doszło do olbrzymiej niesprawiedliwości, a jej ofiarą stał się Robert Lewandowski. W związku z tym – jako radny Wieliczki – proponuję, by miasto symbolicznie ogłosiło, że to Lewy jest najlepszym piłkarzem świata - napisał Jastrzębski na Twitterze.

No oryginalnej "Solnej Piłce" zamieszczono napis, który głosi: "Robert Lewandowski Najlepszy Piłkarza Świata". Wraz z tym wyróżnieniem Wieliczka przekaże Robertowi Lewandowskiemu certyfikat „Solnej Piłki", a także dyplom dla Człowieka Roku 2021. Taki tytuł przyznała RL9 Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.