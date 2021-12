Rewolucja w światowej piłce! Boniek ujawnia. Reakcja na mundial co dwa lata

UEFA i CONMEBOL są zdecydowanie przeciwko planom FIFA, której prezydent Gianni Infantino nie kryje chęci organizowania mistrzostw świata nie co cztery, a co dwa lata. Wygląda na to, że organizacje zrzeszające federacje z Europy i Ameryki Południowej wyprowadzą kontratak w postaci własnego pomysłu na nowe rozgrywki.

Wielkie plany UEFA i CONMEBOL. "Minimundial" od 2024 roku?

Jak informuje portal Meczyki.pl, powołując się na wiceprezesa UEFA Zbigniewa Bońka, UEFA planuje rozbudowę Ligi Narodów od 2024 roku i zamierza w to zaangażować również południowoamerykańską federację CONMEBOL.

"UEFA i CONMEBOL dyskutowały w tym tygodniu na temat wspólnych planów i połączenia sił, aby jeszcze mocniej zbliżyć do siebie obie federacje. W wyniku spotkania zdecydowano, że Liga Narodów, która zastąpiła w Europie mecze towarzyskie, stanie się de facto turniejem Interkontynentalnym. Jeszcze lepiej – to właściwie minimundial, bo przecież wszyscy mistrzowie świata pochodzą z tych dwóch kontynentów" - napisano.

Polska poznała rywali w Lidze Narodów. Mogło być znacznie gorzej

Obie federacje zamierzają też otworzyć wspólne biuro w Londynie, które "będzie służyć do zacieśniania relacji i konkretyzacji planów". Pierwotnie sześć najlepszych drużyn z Ameryki Południowej miałoby dołączyć do dywizji A Ligi Narodów z najlepszymi zespołami z Europy. Pozostałe cztery trafiłyby z kolei do dywizji B. Plany te miałyby wejść w życie od edycji 2024/25, czyli rozpocząć się tuż po Euro 2024 planowanym na ten rok turnieju Copa America.

W czwartek w Nyonie odbyło się z kolei losowanie najbliższej edycji Ligi Narodów - 2022/23. Polska trafiła do grupy A4, w której zmierzy się z Belgią, Holandią i Walią.