Pierwsze komentarze po losowaniu Ligi Narodów. "Niewiarygodne"

W pierwszej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w grupie za Portugalią i Włochami, co w łącznej klasyfikacji końcowej dało jej 10. miejsce. W drugiej edycji z kolei biało-czerwoni uplasowali się na trzeciej pozycji (za Włochami i Holandią, przed Bośnią i Hercegowiną), również zajmując 10. lokatę w łącznej klasyfikacji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego Wybierz serwis

Kolejny cios w Legię po ataku chuliganów. To może słono kosztować klub

Polska poznała rywali w Lidze Narodów UEFA

W losowaniu trzeciej edycji Ligi Narodów UEFA reprezentacja Polski znalazła się w trzecim koszyku, wraz z Anglią, Szwajcarią i Chorwacją. Wiadomo było, że Polacy nie będą mogli trafić na te zespoły. W wyniku losowania okazało się, że polscy piłkarze będą się mierzyć z Belgią, Holandią i Walią.

Wyniki losowania:

Grupa A1: Francja, Dania, Chorwacja, Austria

Grupa A2: Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Czechy

Grupa A3: Włoch, Niemcy, Anglia, Węgry

Grupa A4: Belgia, Holandia, Polska, Walia

Grupa B1: Ukraina, Szkocja, Irlandia, Armenia

Grupa B2: Islandia, Rosja, Izrael, Albania

Grupa B3: Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Rumunia, Czarnogóra

Grupa B4: Szwecja, Norwegia, Serbia, Słowenia

Grupa C1: Turcja, Luksemburg, Litwa, Wyspy Owcze

Grupa C2: Irlandia Północna, Grecja, Kosowo, Cypr/Estonia

Grupa C3: Słowacja, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan/Mołdawia

Grupa C4: Bułgaria, Macedonia Północna, Gruzja, Gibraltar

Grupa D1: Liechtenstein, Kazachstan/Mołdawia, Andora, Łotwa

Grupa D2: Malta, Cypr/Estonia, San Marino

Komentarze po losowaniu

"Walia, Holandia, Belgia - świetni rywale i wartościowe sprawdziany, czas na zbudowanie porządnej drużyny narodowej na eliminacje Euro 2024. Nie zmarnujmy tego jak poprzednich dwóch Lig Narodów. Do trzech razy sztuka" - podsumował losowanie Marek Szkolnikowski. "Niewiarygodne, jakie my mamy regularne szczęście w losowaniach. I jak niewiele robimy z tej małej przewagi, jaką daje nam los. Zawsze jak są najgorsze opcje, to przechodzimy sobie boczkiem" - napisał Dominik Piechota.

"Ciekawi rywale w naszej grupie #LigaNarodów. Liczę, że te spotkania będą dla nas świetnym przetarciem przed Mistrzostwami Świata w Katarze. Wiemy, co jest obecnie naszym najważniejszym celem, ale mecze z tak silnymi przeciwnikami, niezależnie od okoliczności, będą dużym wyzwaniem" - ocenił z kolei prezes PZPN Cezary Kulesza.

Potężne problemy Realu. Aż siedem zakażeń. Klub podał nazwiska

"Dobre losowanie. Fajni piłkarze przyjadą do Polski, to chyba największy plus" - napisał Marcin Gazda. "Belgia, Holandia i Walia. Nie będzie powtórki losowania, ale nie kupujcie jeszcze biletów na finał" - skomentował Michał Kołodziejczyk. "Przyjemna grupa w #NationsLeague - chwała że wymyślono te rozgrywki zamiast meczów towarzyskich!" - podsumował Tomasz Włodarczyk.