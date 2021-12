Wieczysta planuje kolejny hitowy transfer! Piłkarz z przeszłością w Serie A

Wieczysta Kraków zdążyła już przyzwyczaić do głośnych transferów i wiele wskazuje na to, że będzie tak dalej. Niewykluczone, że niebawem w drużynie prowadzonej przez Franciszka Smudę pojawi się piłkarz z przeszłością we włoskiej Serie A.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl