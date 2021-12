Viaplay pokaże kolejne rozgrywki piłkarskie. "Witamy na pokładzie"

Od początku sezonu 2021/2022 mecze Bundesligi, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy są dostępne w Viaplay, czyli platformie, której właścicielem jest szwedzka grupa "NENT". Od przyszłego sezonu będzie można tam obejrzeć także mecze Premier League, w ostatnich dniach poinformowano o nawiązaniu współpracy z federacją mieszanych sztuk walki, KSW i jak widać, platforma wciąż się rozwija.

Viaplay z kolejnymi prawami. Afrykańskie rozgrywki na skandynawskiej platformie

"Viaplay pokaże wszystkie 52 mecze Pucharu Narodów Afryki, który rozpocznie się 9 stycznia" - czytamy na oficjalnej stronie NENT. To jednak nie wszystko, bo platforma zamierza też transmitować Puchar Narodów Afryki Kobiet oraz Afrykańską Ligę Mistrzów. Obie strony związały się kilkuletnią umową, na mocy której rozgrywki te będą transmitowane przez Viaplay w dziewięciu krajach, w tym w Polsce.

- Witamy na pokładzie Viaplay i cieszymy się na udane partnerstwo rozpoczynające się w styczniu 2022 roku od AFCON w Kamerunie. Jesteśmy również podekscytowani, że dzięki temu partnerstwu zapewnimy wspaniałą ekspozycję dla naszych kobiecych rozgrywek piłkarskich i klubowych na ekscytujących rynkach, co da CAF możliwość przybliżenia tych zawodów nowym widzom - powiedział o współpracy Veron Mosengo-Omba, Sekretarz Generalny Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF).

Puchar Narodów Afryki rozpocznie się 9 stycznia i potrwa do 6 lutego 2022 roku. Zawody mają się odbyć w Kamerunie, gdzie w będzie można obejrzeć takie gwiazdy jak Mohamed Salah (Egipt), Sadio Mane (Senegal), Riyad Mahrez (Algieria) czy Pierre-Emerick Aubaeyang (Gabon). Turniej odbywa się co dwa lata. Ostatnim zwycięzcą jest właśnie Algieria. Najwięcej sukcesów w historii rozgrywek ma Egipt (7).

- Każdego tygodnia afrykańskie gwiazdy rozświetlają najlepsze europejskie ligi, a Puchar Narodów Afryki oferuje wyjątkowe połączenie największych nazwisk kontynentu wraz z następną generacją talentów. Jesteśmy również dumni, że staliśmy się pierwszym streamerem na naszych rynkach, który pokaże Puchar Narodów Afryki Kobiet i Ligę Mistrzów CAF - powiedział Peter Norrelund, NENT Group Chief Sports Officer.

Puchar Narodów Afryki kobiet odbędzie się natomiast w dniach od 2 do 23 lipca 2022 roku. Turniej ten będzie brany pod uwagę w eliminacjach do mistrzostw świata kobiet, które odbędą się 2023 roku. W 12. edycji turnieju startuje jedenaście zespołów żeńskich. Afrykańska Liga Mistrzów wystartuje 11 lutego 2022 roku. Rozgrywki będą trwały do 29 maja, czyli podobnie jak jej europejski odpowiednik.

Partnerstwo obejmuje wszystkie kraje skandynawskie i bałtyckie oraz Polskę