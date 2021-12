FIFA ogłosiła nominacje do jedenastki roku. Jedna z nominacji wręcz śmieszy

To już 16 raz, gdy FIFA i FIFPro (Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych) wybierają wspólnie najlepszy skład roku kalendarzowego. W głosowaniu biorą udział zawodowi piłkarze. W tym roku zebrano niemal 20 tysięcy głosów z 69 krajów. Do tej pory selekcjonowano 55 piłkarzy, a tym razem wskazano 23 zawodników. Wyróżnianą jedenastkę poznamy 17 stycznia podczas gali FIFA The Best.

Wśród nominowanych... Dani Alves, który od kilku miesięcy nie gra w piłkę

O ile wśród nominowanych bramkarzy (Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy) trudno doszukać się niespodzianek, o tyle przy wyborze obrońców taka się pojawiła. Trudno było przypuszczać, że wśród sześciu najlepszych defensorów znajdzie się miejsce dla Daniego Alvesa, który co prawda zdobył złoto olimpijskie, ale ma już 38 lat i od kilku miesięcy nie gra w piłkę. Na boisko wróci w styczniu, ponownie w barwach Barcelony. A skoro jesteśmy już w Katalonii, to dziwić może nas także obecność Sergio Busquetsa, który został wyróżniony wśród pomocników.

Absurd roku. Robert Lewandowski nie ma już żadnych szans

W gronie nominowanych napastników nie zabrakło oczywiście Roberta Lewandowskiego, czyli najlepszego piłkarza poprzedniego roku. Napastnik Bayernu zdobył 52 punkty, maksymalną możliwą liczbę. Zgodnie z zasadami, zwycięzca każdej z czterech kategorii (głosowanie selekcjonerów, kapitanów reprezentacji, dziennikarzy i kibiców) otrzymywał po 13 punktów. Polak wszędzie był numerem jeden!

Oto nominacje do najlepszej jedenastki roku FIFA i FIFPro:

Bramkarze : Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy

: Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy Obrońcy: David Alaba, Jordi Alba, Trent Alexander-Arnold, Dani Alves, Leonardo Bonucci, Ruben Dias

David Alaba, Jordi Alba, Trent Alexander-Arnold, Dani Alves, Leonardo Bonucci, Ruben Dias Pomocnicy : Sergio Busquets, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Frenkie de Jong, Jorginho, N'Golo Kante

: Sergio Busquets, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Frenkie de Jong, Jorginho, N'Golo Kante Napastnicy: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar

A tak wyglądała najlepsza jedenastka 2020 roku, gdy czołowym piłkarzem został wybrany Lewandowski.

Najlepsza drużyna FIFA w 2020 roku: Alisson, Alexander-Arnold, Davies, Van Dijk, Ramos, Thiago, De Bruyne, Kimmich, Lewandowski, Messi i Ronaldo