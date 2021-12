Piłka nożna może zniknąć z igrzysk olimpijskich! FIFA ma się do tego przyczynić

Na ten moment wiadomo, że piłka nożna nie zniknie z planu igrzysk olimpijskich zarówno w 2024, jak i 2028 roku. Niewykluczone jednak, że jeśli FIFA dopnie swego i zrewolucjonizuje harmonogram rozgrywania mistrzostw świata, a jednocześnie odbiegnie od trwającej ponad 90 lat tradycji, piłka nożna nie będzie dalej gościć na igrzyskach.

FIFA przyczyni się do usunięcia piłki nożnej z igrzysk?

Pomysł polegający na organizowaniu mundialu co dwa lata nie spotkał się ze zbyt pozytywnym odbiorem. Wśród głosów sprzeciwu dominowało stwierdzenie, że już teraz piłkarze są bardzo mocno eksploatowani, a zwiększenie częstotliwości rozgrywania mistrzostw świata pogłębiłoby ten problem jeszcze bardziej.

Niewykluczone, że wiele wyjaśni się już podczas nadchodzącego mundialu. Po raz pierwszy w historii piłkarze będą rywalizować o to trofeum zimą. Z tego powodu niemal na całym świecie dojdzie do reorganizacji kalendarza ligowych rozgrywek, co może się odbić na różne sposoby w kolejnym sezonie.

Kolejne trzy dyscypliny znikną z planu igrzysk

MKOl przekazał ponadto, że z igrzysk olimpijskich znikną trzy inne dyscypliny - podnoszenie ciężarów, boks oraz pięciobój nowoczesny. Wszystkie te trzy sporty znajdowały się w programie IO od wielu lat, jednak obecnie muszą się mierzyć z szeregiem problemów, od których rozwiązania MKOl uzależnił możliwość ich powrotu na najważniejszą sportową imprezę świata.

Jeśli chodzi o boks i podnoszenie ciężarów, najwięcej problemów dotyczy skandali finansowych i dopingu. W pięcioboju natomiast najwięcej pretensji dotyczyło traktowania koni, choć w tym przypadku mówiło się o tym, że zwierzęta mogłyby zostać zastąpione przez rowery. Jakby tego było mało, wszystkie trzy sporty nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem kibiców i sponsorów.