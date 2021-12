Pies zostawił niespodziankę na murawie. Gary Lineker zniszczył system [WIDEO]

Niecodzienna sytuacja przed meczem Ligi Konferencji Europy. Przed meczem Anorthosisu z Partizanem na murawie pojawił się pies, który jak gdyby nigdy nic wypróżnił się. Wszystko uchwyciły kamery, a Gary Lineker po raz kolejny udowodnił, co to znaczy mieć dystans do samego siebie.

2 https://twitter.com/Buckarobanza/status/1469023722979926019