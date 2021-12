Czerczesow jasno o pracy w reprezentacji Polski. "Co mogę na to poradzić?"

Temat pracy Stanisława Czerczesowa w reprezentacji Polski wraca regularnie od pewnego czasu. Rosjanin jest wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy w przypadku, gdyby nie udało mu się awansować na MŚ 2022 w Katarze.

Czerczesow rozwiewa wątpliwości: Nikt ze mną nie rozmawiał na temat pracy w reprezentacji Polski

Pozostający bez pracy Czerczesow został o to zapytany przez rosyjski portal matchtv.ru. - Nie lubię, gdy w powietrzu unosi się coś, co nie istnieje. Polska ma dobrego trenera, więc daj Boże, że zarówno nasza drużyna, jak i ich osiągnie swoje cele. Na temat pracy w reprezentacji Polski nikt ze mną o tym nie rozmawiał - stwierdził były trener Legii Warszawa.

Rosjanin wyjaśnił także, dlaczego spotkał się z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą przy okazji meczu Legii z Leicester, na którym był obecny. To właśnie po tym zdarzeniu pojawiły się pogłoski o tym, że związek szykuje się do zmiany selekcjonera. - Widziano nas razem i wszyscy już wyciągają wnioski. To był pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy. Nawiasem mówiąc, mieszkaliśmy w tym samym hotelu, więc widziałem go także po meczu. Nie mieliśmy tematu do rozmowy - powiedział i wyjaśnił, że nie należy doszukiwać się niczego szczególnego w takich sytuacjach, gdyż bywa w różnych miejscach na świecie. - Jeśli mi wierzysz na słowo, to tak właśnie było. A jeżeli mi nie wierzysz, to co mogę na to poradzić? - skwitował.

Ostatnio informowaliśmy, że Paulo Sousa ma przylecieć w przyszłym tygodniu do Polski, aby odbyć rozmowę z Cezarym Kuleszą. Wiele wskazuje na to, że między oboma panami nie ma wielkiej chemii. Tematem rozmowy ma być normalizacja stosunków przynajmniej do marcowych baraży.

Wtedy też wyjaśni się przyszłość Portugalczyk. Jasne jest, że brak awansu na mundial wiązać się będzie z utratą pracy. Okazuje się jednak, że nawet w przypadku awansu nie ma gwarancji, że to on poprowadzi reprezentację Polski na mistrzostwach świata w Katarze.