Rummenigge zdradził wymarzonego piłkarza dla Bayernu. "Naprawdę świetny"

Karl-Heinz Rummenigge przestał pełnić funkcję prezesa Bayernu Monachium z końcem czerwca 2021 roku. Pierwotnie Niemiec miał ustąpić ze stanowiska dopiero na koniec roku. Jego miejsce zajął Oliver Kahn, który wówczas pełnił rolę dyrektora generalnego drużyny z Bawarii. "Epoka dobiega końca - nieco wcześniej niż oczekiwano: Karl-Heinz Rummenigge wkrótce opuści FC Bayern" - pisał wtedy portal Sport1.de. Rummenigge zdecydował się opuścić posadę ze względu na dużą liczbę zmian, do których dochodziło w poprzednim sezonie, ale wciąż w mediach pojawiają się jego wypowiedzi dotyczące klubu z Monachium.

Karl-Heinz Rummenigge chciał sprowadzić Paulo Dybalę do Bayernu. "Ogromny talent"

Karl-Heinz Rummenigge udzielił wywiadu włoskiej gazecie "Tuttosport". Były prezes Bayernu Monachium został zapytany przez dziennikarza, jakiego piłkarza chciał sprowadzić do klubu, ale finalnie to się nie udało. "Wskażę Paulo Dybalę. Obserwowaliśmy jego grę w Palermo, zanim jeszcze trafił do Juventusu. To piłkarz ogromnie utalentowany, ale ma swoje wzloty i upadki" - powiedział. Kogo z kolei Rummenigge sprowadziłby, gdyby pozostał na stanowisku? "Lautaro Martineza, jest naprawdę świetny. No ale moje serce po części jest Interu, więc staram się nie kupować ich zawodników" - dodał Rummenigge.

Były niemiecki działacz wskazał też, jakiego włoskiego zawodnika bardzo chciał sprowadzić do Bayernu Monachium. "Bardzo lubię Federico Chiesę, świetnie gra na skrzydle. To prawda, że chcieliśmy go kupić do Bayernu, kiedy jeszcze grał dla Fiorentiny. Teraz już nie jestem prezesem, ale uważam, że mimo wszystko Bayern ma spokojną sytuację na obu skrzydłach z takimi piłkarzami, jak Kingsley Coman, Leroy Sane, Serge Gnabry oraz Jamal Musiala" - skwitował.

Być może drogi Paulo Dybali i Bayernu Monachium będą mogły niedługo się skrzyżować, ponieważ kontrakt Argentyńczyka z Juventusem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Dybala dołączył do Juventusu w lipcu 2015 roku za 40 mln euro z Palermo.