Lewandowski jednak Piłkarzem Roku? Zostały już tylko godziny!

Robert Lewandowski nie miał sobie równych w 2020 roku. W plebiscycie FIFA The Best pokonał m.in. Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Ba, zrobił to z dużą przewagę. Polak zdobył w głosowaniu maksymalną liczbę punktów. Zgodnie z zasadami, zwycięzca każdej z czterech kategorii (głosowanie selekcjonerów, kapitanów reprezentacji, dziennikarzy i kibiców) otrzymywał po 13 punktów. Polak wszędzie był numerem jeden!

W tym roku Lewandowski będzie miał okazję do powtórzenia tego wyczynu. Polski napastnik ponownie został nominowany do tej prestiżowej nagrody. Wśród jego rywali znaleźli się m.in. Jorginho, Leo Messi, Kylian Mbappe, Neymar czy Cristiano Ronaldo. Gala odbędzie się 17 stycznia 2022 roku w siedzibie FIFA w Zurychu.

Lewandowski znów zostanie najlepszym piłkarzem świata?

Przypomnijmy, że nagroda FIFA The Best przyznawana jest zawodnikowi, na którego głosuje się w czterech kategoriach: wybierają selekcjonerzy, kapitanowie reprezentacji, dziennikarze (ponad 300) i kibice. Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek 22 listopada i zakończy się 10 grudnia (piątek).

Gdyby kapitanowi reprezentacji Polski udało się ponownie sięgnąć po tytuł Piłkarza Roku FIFA, zrównałby się on m.in. z Ronaldinho, którego dwukrotnie wyróżniono w ten sposób. Rekordzistą pod względem tytułów FIFA The Best jest Lionel Messi (6), drugie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo (5), a podium zamyka niegrający już Zinedine Zidane oraz Ronaldo Nazario (po trzy).

Historyczne osiągnięcie Lewego

Trofeum Lewandowskiego to najważniejsze indywidualne wyróżnienie dla polskiego piłkarza w historii. W 1974 roku trzecie miejsce w plebiscycie "Złotej Piłki" zajął Kazimierz Deyna, a 8 lat później sukces ten powtórzył Zbigniew Boniek. Lewandowski przebił ich wynik w tym roku, gdy w plebiscycie magazynu "France Football" zajął 2. miejsce.