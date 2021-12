Hiszpanie piszą o Lewandowskim przed meczem z Barceloną. "Chce usunąć cierń"

Tydzień temu Leo Messi wygrał swoją siódmą w karierze Złotą Piłkę, wyprzedzając drugiego Roberta Lewandowskiego o zaledwie 33 punkty podczas uroczystej gali zorganizowanej przez "France Football" w Theatre du Chatelet w Paryżu.

Tym rezultatem Lewandowski mógł być rozczarowany. Podczas gali Złotej Piłki Polak musiał zadowolić się tylko wyróżnieniem dla najskuteczniejszego piłkarza 2021 roku.

W środę Bayern Monachium zmierzy się z FC Barceloną w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrz Niemiec ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, natomiast zespół z Katalonii drży o awans, ponieważ w przypadku wygranej Benfiki Lizbona z Dynamem Kijów, będzie musiał wywieźć komplet punktów z Allianz Arena, aby zakwalifikować się do fazy pucharowej LM.

Kataloński "Sport" w swoim poniedziałkowym tekście wrócił do wyników Złotej Piłki i meczu Bayernu z Borussią Dortmund (wygrana mistrza Niemiec 3:2), w którym Lewandowski został bohaterem, po tym jak strzelił dwie bramki. Nie wyprowadziły go z równowagi nawet okrzyki kibiców Borussii, którzy krzyczeli "Messi, Messi" za każdym razem, gdy Polak był przy piłce.

"Wybór Messiego był tak kontrowersyjny, że sam argentyński napastnik mrugnął do bawarskiego napastnika w swoim przemówieniu po odebraniu trofeum" - podkreślają dziennikarze katalońskiego dziennika.

I dodają: "Napastnik Bayernu chce usunąć cierń rozczarowania doznanego podczas gali Złotej Piłki i pokazać, że jest najlepszy na świecie", odnosząc się w ten sposób do najbliższego spotkania Bayernu w Lidze Mistrzów z Barceloną, którą w lecie po ponad 20 latach opuścił Messi na rzecz PSG.

"Polski napastnik powita drużynę Xaviego z nowym rekordem. Jego dublet w meczu z Borussią Dortmund uczynił go najlepszym strzelcem na wyjeździe w historii Bundesligi. Lewandowski ma teraz 118, bijąc Klausa Fischera (117 goli), historycznego napastnika Schalke 04, który zakończył karierę sportową w Bochum w 1988 roku" - zakończyli dziennikarze "Sportu".

Napastnik Bayernu ma na wyciągnięcie kolejny rekord strzelecki, najlepszego strzelca w roku kalendarzowym w Bundeslidze. Obecnie należy on do Gerda Muellera, który w 1972 roku trafił do siatki aż 43 razy. Lewandowski obecnie ma już 41 bramek ligowych i przed sobą jeszcze cztery mecze w 2021 roku z Barceloną w Lidze Mistrzów oraz trzy w Bundeslidze, kolejno z Mainz, Stuttgartem i Wolfsburgiem. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Polak ustanowił rekord goli (41) w jednym sezonie Bundesligi.

Mecz Bayernu z Barceloną odbędzie się 8 grudnia o godz. 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.