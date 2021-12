Sensacyjne wieści prosto z Francji! Lewandowski jednak otrzyma Złotą Piłkę?

Wciąż nie milkną echa kontrowersyjnego ws. Złotej Piłki za 2021 roku Robert Lewandowski po raz kolejny nie otrzymał prestiżowej. Tym razem nieznacznie lepszy okazał się Leo Messi, natomiast w ubiegłym roku na przeszkodzie stanęła mu pandemia koronawirusa i decyzja "France Football" o nieprzyznaniu nagrody w pandemicznym roku.

Orędownikiem przyznania nagrody Lewandowskiemu jest Bixente Lizarazu, zawodnik Bayernu Monachium w latach 1997-2004 i 2005-2006. - Myślę, że reputacja Messiego odegrała dużo w porównaniu z graczem takim jak Lewandowski - stwierdził były reprezentant Francji.

Okazuje się jednak, że dla Lewandowskiego nie wszystko stracone. Lizarazu zaproponował, że Polak powinien otrzymać nagrodę za 2020 rok. Według niego ten plan zostać wcielony w życie - Jeśli musimy coś zrównoważyć, to jest to zrównoważenie niesprawiedliwości poprzez przyznanie mu Złotej Piłki 2020. Słyszałem, że tak może być - stwierdził, ale nie podał szczegółów, skąd posiada tę wiedzę.

W podobnym tonie na gali wręczenia Złotej Piłki wypowiedział się zresztą jej laureat Leo Messi. - Robert, myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirusa. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu - zwrócił się do Lewandowskiego, kiedy odbierał nagrodę.

Na razie "France Football" milczy jednak w kwestii ewentualnego przyznania nagrody za 2020 rok. Od czasu werdyktu w obronie Lewandowskiego stanęło wiele osób. Stefan Effenberg, który w przeszłości również występował w Bayernie Monachium wprost stwierdził, że Messi powinien oddać tę nagrodę, gdyż w ogóle jej nie potrzebuje.