Leo Messi jak Robert Lewandowski. W sieci pojawiło się zdjęcie

W poniedziałek w paryskim teatrze Chatelet Leo Messi odebrał już swoją siódmą Złotą Piłkę. Jurorzy z całego świata zadecydowali, że Argentyńczyk w 2021 roku był minimalnie lepszy od Roberta Lewandowskiego. Messi w głosowaniu zdobył 613 punktów przy 580 Lewandowskiego. Trzecie miejsce zajął Jorginho z 460 punktami.

REKLAMA

Zobacz wideo Messi futbolowym królem, PSG z szybkim marketingiem. Kulisy Złotej Piłki

"Zaczęły spadać bomby. Miasto przestało być bezpieczne. Musieliśmy zdecydować"

Taki werdykt jury spotkał się wieloma głosami krytyki. Eksperci, dziennikarze, trenerzy czy byli piłkarze wyrażali opinię, że zdecydowanie bardziej na Złotą Piłkę zasłużył Robert Lewandowski.

To jednak Argentyńczyk zabrał ze sobą siódmą w swojej karierze statuetkę. W Paryżu obecna była jego rodzina, czyli żona Antonella i trzech synów. Wszyscy patrzyli jak Messi odbiera kolejną Złotą Piłkę. Argentyńczyk wrzucił do Internetu zdjęcie całej swojej rodziny wraz ze wszystkimi statuetkami jakie zdobył. "Ma ich tak wiele, że jego dzieci mogą ich używać jako podnóżków" – napisał angielski "The Sun". Na fotografii cała rodzina Messich siedzi na gigantycznej sofie, gdzie leżą również Złote Piłki zdobyte przez piłkarza PSG.

Messi jak Lewandowski. Imponujące zdjęcie

Zdjęcie może przypominać to, które wrzucił swego czasu Robert Lewandowski. Polak pokazał światu, jak odpoczywa w łóżku razem z pucharem Ligi Mistrzów po tym, jak zdobył go z Bayernem Monachium w 2020 roku. Potem powtórzył to zdjęcie ze wszystkimi zdobytymi przez siebie trofeami. Niestety dla niego, właśnie wtedy "France Football" zdecydowało się nie przyznawać nagrody dla najlepszego piłkarza świata. Szkoda, bo nie było wątpliwości, że to Lewandowski powinien ją zgarnąć w 2020 roku.

UEFA reaguje na brutalne wyniki w el. MŚ i Euro. Radykalne zmiany

- Robert, myślę że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirusa. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu – powiedział Messi na gali wręczenia Złotej Piłki.