Ujawniono głos naczelnego "France Football" ws. Złotej Piłki. I wszystko jasne

- Robert Lewandowski to nie tylko świetny piłkarz, ale także fantastyczny człowiek. On wiedział zdecydowanie wcześniej, że nie wygra Złotej Piłki. Nie wiem, ilu zawodników, by wtedy mimo wszystko przybyło na galę, a on się stawił. Wciąż był taki miły i taki mądry. To było z jego strony zachowanie fair play - powiedział redaktor naczelny "France Football" Pascal Ferre w rozmowie z niemieckim "Bildem".

To właśnie "Bild" był jedną z gazet, która mocno skrytykowała organizatorów plebiscytu - czyli de facto redakcję "France Foobtall", choć ona w zasadzie tylko zbierała głosy na najlepszego piłkarza od 170 dziennikarzy z całego świata - którzy w tym roku po raz siódmy wręczyli Złotą Piłkę Leo Messiemu.

"Kto nie wybrał Lewandowskiego?" - pyta już w tytule "Bild", który analizuje teraz głosy dziennikarzy z całego świata, w tym m.in. Ferre. Gdyby zależało to tylko od naczelnego "France Football", Złotą Piłkę w tym roku dostałby Lewandowski, a miejsca za nim zajęliby w kolejności: Messi, Benzema, Jorginho i Mbappe.

"W ogóle, gdyby głosy oddawali tylko nasi europejscy koledzy, Lewandowski też zostałby nagrodzony Złotą Piłką. Tutaj był na pierwszym miejscu - zdobył 209 punktów. Co interesujące: drugi wcale nie był Messi, a Jorginho - aktualny mistrz Europy i gwiazdor Chelsea, który zdobył 166 punktów. Dopiero za nim był Messi z 161 punktami" - analizuje "Bild".

I dalej liczy punkty, których każdy z dziennikarzy miał do rozdania 16. Sześć dla najlepszego piłkarza, cztery dla drugiego z najlepszych, trzy dla trzeciego, dwa dla czwartego i jeden punkt dla piątego.

Niemiecki dziennik zauważa, że Lewandowski wygrał także w Afryce, gdzie zdobył 184 punkty, o 25 więcej od Messiego. "Nic dziwnego, że południowoamerykańscy dziennikarze wyraźnie widzieli zwycięstwo Messiego (stosunek głosów do Lewandowskiego wynosił 46 do 23). Ale do jego triumfu przyczynili się także nasi koledzy na Karaibach (107:63), w Azji (125:90) i Oceanii (15:11). Ale także szalone głosy dziennikarza z Bhutanu, który na pierwszym miejscu umieścił Mohameda Salaha, a w jego najlepszej piątce był m.in. Phil Foden, ale na próżno było szukać Lewandowskiego" - czytamy w Bildzie.

Lewandowski dostanie w końcu Złotą Piłkę?

Według nieoficjalnych informacji "France Football" może przyznać Lewandowskiemu Złotą Piłkę za 2020 rok, kiedy plebiscyt został odwołany z powodu pandemii. Redaktor naczelny francuskiej gazety powiedział jednak, że jest jeszcze czas na podejmowanie takich decyzji, choć na taki krok namawia go wielu utytułowanych piłkarzy m.in. Gary Lineker, Lothar Matthaeus, Patrice Evra. A nawet Messi, który zabrał w tej sprawie głos podczas przemówienia na poniedziałkowej gali, kiedy sam odbierał Złotą Piłkę.

- Słyszałem, co Messi powiedział na gali. Będziemy o tym rozmawiać i wspólnie się nad tym zastanowimy. Nie mamy zamiaru spieszyć się z podjęciem decyzji i nie zamierzam teraz prognozować. Ale może tak się stanie - powiedział Ferre w rozmowie z "Bildem".

Złota Piłka 2021. Wyniki plebiscytu

1. Lionel Messi (PSG) - 613 pkt

2. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 580 pkt

3. Jorginho (Chelsea) - 460 pkt

4. Karim Benzema (Real Madryt) - 239 pkt

5. N'Golo Kante (Chelsea) - 186 pkt

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 178 pkt

7. Mohamed Salah (Liverpool) - 121 pkt

8. Kevin de Bruyne (Mnchester City) - 73 pkt

9. Kylian Mbappe (PSG) - 58 pkt

10. Gianluigi Donnarumma (PSG) - 36 pkt

11. Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) - 33 pkt

12. Romelu Lukaku (Chelsea) - 26 pkt*

13. Giorgio Chiellini (Juventus) - 26 pkt

14. Leonardo Bonucci (Juventus) - 18 pkt

15. Raheem Sterling (Manchester City) - 10 pkt

16. Neymar (Paris Saint-Germain) - 9 pkt

17. Luis Suarez (Atletico Madryt) - 8 pkt

18. Simon Kjaer (AC Milan) - 8 pkt

19. Mason Mount (Chelsea) - 7 pkt

20. Riyad Mahrez (Manchester City) - 7 pkt

21. Bruno Fernandes (Manchester United) - 6 pkt

21. Lautaro Martinez (Inter Mediolan) - 6 pkt

23. Harry Kane (Tottenham) - 4 pkt

24. Pedri (FC Barcelona) - 3 pkt

25. Phil Foden (Manchester City) - 2 pkt

26. Nicolo Barella (Inter Mediolan) - 1 pkt

26. Ruben Dias (Manchester City) - 1 pkt

26. Gerard Moreno (Villarreal CF) - 1 pkt

29. Cesar Azpilicueta (Chelsea) - 0 pkt

29. Luka Modrić (Real Madryt) - 0 pkt

Przy równej liczbie punktów o wyższej pozycji decydowało to, kto więcej razy został wskazany przez dziennikarzy na wyższym miejscu (pierwszym, drugim itd.)