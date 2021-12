Niemiecki ekspert nie ma wątpliwości. "Messi powinien oddać nagrodę"

W poniedziałek w paryskim Theatre du Chatelet Leo Messi odebrał swoją siódmą Złotą Piłkę w karierze, tym razem dla najlepszego piłkarza 2021 roku. Robert Lewandowski był drugi ze stratą zaledwie 33 punktów, ale wcześniej pojawił się na scenie, by otrzymać inną nagrodę - dla najlepszego napastnika roku.

Taki werdykt jury spotkał się wieloma głosami krytyki. Eksperci, dziennikarze, trenerzy czy byli piłkarze wyrażali opinię, że zdecydowanie bardziej na Złotą Piłkę zasłużył Robert Lewandowski.

- W Niemczech panuje wielkie oburzenie – i słusznie. Robert Lewandowski miał kolejny niesamowity rok. Miał zdecydowanie najlepszy wskaźnik goli. Mimo to nie otrzymał "Złotej Piłki", a jedynie nagrodę dla najlepszego napastnika. Podobnie Jorginho z Chelsea, który poprowadził swój klub do wygranej w Lidze Mistrzów i reprezentację Włoch do mistrzostwa Europy – to niezwykłe osiągnięcie – napisał były piłkarz Bayernu Monachium Stefan Effenberg w swoim felietonie na portalu t-online.de.

Ekspert nie gryzł się w język i dodał, że jego zdaniem Argentyńczyk powinien zwrócić nagrodę. - Zamiast tego, Złota Piłka po raz siódmy trafiła do Lionela Messiego, który miał rok poniżej swoich standardów. Tego wyboru też nie rozumiem – podobnie jak umieszczenia Erlinga Haalanda na jedenastym miejscu. Dla mnie obaj napastnicy Bundesligi należą do pierwszej trójki. Lewandowski albo Jorginho powinni wygrać, spodziewałem się Karima Benzemy, Messiego czy Cristiano Ronaldo na kolejnych miejscach. Dlatego też mówię - Lionel Messi powinien oddać tę nagrodę. W ogóle jej nie potrzebuje, dostał ją już sześć razy, słusznie i ze względu na fantastyczne występy – czytamy w tekście.

Hiszpańskie media informowały, że Messi rzeczywiście może oddać statuetkę, ale nie Lewandowskiemu ani żadnemu innemu piłkarzowi. Siódma Złota Piłka Argentyńczyka może stanąć w muzeum FC Barcelony, tam gdzie znajdują się pozostałe statuetki zdobyte przez Messiego.