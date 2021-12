Pozytywne wieści z Derby County. Polak wrócił po prawie roku przerwy [WIDEO]

Krystian Bielik zerwał więzadła w prawym kolanie w rozgrywanym 30 stycznia meczu z Bristol City. Poważny uraz pozbawił go występów na Euro 2020, a także wyłączył z treningów na niemal rok. Wreszcie pojawiły się pozytywne informacje na temat stanu zdrowia trapionego od lat kontuzjami piłkarza.

Krystian Bielik wrócił do treningów na murawie. Jego powrót do gry coraz bliżej

23-latek wrócił na murawę, czym pochwalił się klub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na razie zawodnik Derby County ćwiczy indywidualnie ze specjalistą od przygotowania fizycznego. Taka informacja oznacza, że jego powrót do pełni sprawności przebiega bez zakłóceń. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy Bielik znów wróci do gry.

Dla Bielika to drugi poważna kontuzja na przestrzeni zaledwie dwóch lat. W styczniu 2020 roku zerwał więzadła krzyżowe w tym samym kolanie i pauzował przez 10 miesięcy. Do gry wrócił w listopadzie, po 284 dniach przerwy. W czasie, kiedy był zdrowy, rozegrał 15 spotkań w barwach Derby County. W klubie chwalono go za dyspozycję, ponownie wrócił także temat powołania piłkarza do reprezentacji narodowej. Problem w tym, że po zaledwie dwóch miesiącach gry Bielik znów doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na wiele miesięcy.

Derby County, w którym występuje Krystian Bielik wraz z Kamilem Jóźwiakiem jest na ostatnim 24. miejscu w tabeli Championship z jednym punktem na koncie po 20 meczach. Ze względu na problemy finansowe EFL zdecydowało się odjąć klubowi aż -21 punktów. Więcej o tym można przeczytać TUTAJ>>>