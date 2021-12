"Niewyobrażalna gafa" organizatorów Złotej Piłki. "France Football" podpadł Włochom

W poniedziałek w paryskim Theatre du Chatelet Leo Messi odebrał statuetkę dla najlepszego piłkarza 2021 roku.Robert Lewandowski był drugi, ale wcześniej pojawił się na scenie, by odebrać inną nagrodę - dla najlepszego napastnika roku. Na podium głównego plebiscytu załapał się też Jorginho. Ale podczas paryskiej gali nie tylko nagradzano. Także wspominano tych, którzy odeszli w poprzednim roku.

Specjalny filmik pożegnał dwóch wielkich piłkarzy: Gerda Muellera i Diego Maradonę. Niemiec od lat chorował na alzheimera i już od dawna unikał mediów, żył na zaciszu. Wcześniej był królem pola karnego. Zdobył 68 goli w 62 meczach w barwach reprezentacji Niemiec i 566 goli w 607 meczach w Bayernie Monachium. Mistrzostwo Europy z 1972 r. i mistrzostwo świata dwa lata później. Te liczby i osiągnięcia mówią wszystko. Piłkarskie CV Maradony również jest imponujące. W 1986 roku został mistrzem świata, a później zdobywał liczne tytułu z Napoli. Zmarł 25 listopada 2020 roku w swoim domu w Buenos Aires. Powodem zgonu był ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca. Sekcja zwłok wykazała w jego organizmie obecność leków, w tym antydepresantów. Wciąż toczy się śledztwo w tej sprawie, bo nie brakuje podejrzanych, którzy mogli się przyczynić do śmierci Diego. Ale choć "France Football" godnie pożegnał dwóch wielkich mistrzów, to nie zabrakło kontrowersji. Szczególnie we włoskiej prasie.

Gdzie jest Paulo Rossi?

Takie pytanie zadają włoskie media, bo "France Football" najprawdopodobniej zapomniał o Włochu. A przypomnijmy: Paolo Rossi zmarł 9 grudnia 2020 roku, mając 64 lata. Rossi to nie tylko mistrz świata i król strzelców mundial w 1982, ale także laureat... Złotej Piłki za ten sam rok.

- Nie chcę uczestniczyć w tych kontrowersyjnych dyskusjach, bo wszystko, co powiem, i tak może zostać zniekształcone. Nie można odczytać każdego aspektu całej ceremonii z taką kontrowersją. Porozmawiam o całej sprawie bezpośrednio z rodziną Paolo Rossiego - powiedział na łamach "La Gazzetty Dello Sport" Pascal Ferre, redaktor naczelny "France Football"

Z kolei portal Calciomercato.com twierdzi, że "organizatorzy plebiscytu popełnili niewyobrażalną gafę". Ale zarazem dodaje, że w środę nastąpiły przeprosiny ze strony francuskiej redakcji.