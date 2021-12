Media: Klub Polaków może zostać zlikwidowany! "Jest wielu zainteresowanych"

W ostatnim czasie zainteresowanie przejęciem klubu wyraził amerykański biznesmen Chris Kirkner, który jednak ma obawy co do jego sytuacji finansowej. Jeśli agencja rządowa HMRC nie wyrazi zgody na rozłożenie długu, który jest wyższy niż obecna wartość klubu, wówczas może on zostać zlikwidowany.

Potężne problemy Derby County

Brytyjski dziennik "Daily Mail" poinformował, że władze klubu są gotowe do podpisania umowy z HMRC, jednak jak dotąd nie udało się dotrzeć do jej treści. Jest to o tyle ważne, że nikt nie będzie chciał przejąć Derby County, jeśli nie będzie znana jego przyszłość. Na ten moment bardziej prawdopodobne wydaje się zlikwidowanie klubu, niż jego dalsza działalność.

Całkowita wartość długu angielskiego klubu wynosi aż 60 milionów funtów. Połowę tej kwoty Derby County jest dłużne agencji HMRC, kolejne 20 milionów musi oddać należącej do właściciela klubu grupie inwestycyjnej MSD Holding, natomiast pozostałe 10 milionów na rzecz EFL.

- W interesie MSD jest, by Derby przetrwało. Wtedy może odzyskają pieniądze. Ale póki co, pożyczają je komuś, kto nie jest w stanie zwrócić. Być może dojdą do tego, że wydają bezsensownie pieniądze i wycofają się z interesu. Władze klubu muszą zapewnić sąd, że jest realna szansa na to, iż klub jest w stanie wyjść spod zarządu komisarycznego. Jeśli nie dojdą do zgody z HMRC to szanse na likwidację klubu są duże - podał "Daily Mail".

Mała szansa na uratowanie klubu

Media przekazały, że jedyną szansą na uratowanie klubu Kamila Jóźwiaka i Krystiana Bielika jest szansa na renegocjowanie wysokości długu. - Jest wielu zainteresowanych zakupem klubu, ale w tym momencie nie ma on żadnej wartości, a z punktu widzenia biznesowego zakup klubu nie ma sensu - poinformował dziennik.

Na początku obecnego sezonu Championship władze ligi odjęły klubowi aż 21 punktów, z czego 12 dotyczyło przejścia w zarząd komisaryczny, a kolejne dziewięć za przekroczenie zasad finansowych ligi. W 20 meczach Derby County uzbierało zaledwie jeden punkt i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.