Jurorzy Złotej Piłki o szansach Lewandowskiego w 2022 roku. "Nie chcę już głosować"

Robert Lewandowski nie ma szczęścia do plebiscytu Złotej Piłki. "France Football" odwołał zeszłoroczne głosowanie z powodu pandemii. W tym roku Polak przegrał z Leo Messim zaledwie o 33 punkty. Sport.pl zapytał jurorów Złotej Piłki, co musiałoby się stać, by Lewandowski zdobył nagrodę w 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Złota Piłka jak konkurs piękności? Czyli dlaczego Messi wygrał z Lewandowskim

Większość z naszych rozmówców przyznała, że Lewandowski może wygrać przyszłoroczny plebiscyt, jeśli utrzyma formę, a Bayern Monachium zwycięży w Lidze Mistrzów. Nie brakuje jednak głosów, że i to może nie wystarczyć. W 2022 roku odbędą się piłkarskie mistrzostwa świata, a "France Football" z tego powodu rozważa zmianę regulaminu głosowania. Dotąd dziennikarze wybierający triumfatora nagrody musieli oddać głos do końca października. W przyszłym roku Francuzi planują przedłużyć głosowanie aż do końca grudnia. Mundial w Katarze potrwa od 21 listopada do 18 grudnia.

Liverpool zmiótł Everton w derbach! Matty Cash stawiał opór Man City

Manos Staramopoulos, Grecja, "Dimokratia"

Zobaczymy, co przyniesie 2022 rok. Jeśli Lewandowski wygra z Bayernem Ligę Mistrzów albo reprezentacja Polski odniesie większy sukces, wszystko będzie możliwe.

Troels Bager Thoegersen, Dania, „Tipsbladet"

Co Lewandowski musi zrobić w przyszłym roku, by wygrać? Krótko mówiąc, musi zdobyć Ligę Mistrzów z Bayernem. Jestem trochę zaskoczony, że nie otrzymał w tym roku Złotej Piłki. Prawdopodobnie musi wygrać coś więcej niż Bundesligę lub pozostać na swoim obecnym poziomie i liczyć, że nikt inny się nie wyróżni.

Ryan Fenix, Filipiny, GMA news online

Jeśli Lewandowski powtórzy osiągnięcia z zeszłego roku, może sięgnąć po Złotą Piłkę 2022.

Momodou Bah, Gambia, freelancer

Lewandowski miał fantastyczne statystyki w tym roku i jeśli utrzyma skuteczność, może za rok powalczyć o Złotą Piłkę.

Aet Suvari, Estonia, ETV

Lewandowski ma szanse na nagrodę w przyszłym roku, jeśli utrzyma formę w Bayernie. Jest mu oczywiście znacznie trudniej niż zawodnikom pochodzącym z silnych krajów piłkarskich, którzy będą mieli szansę zabłysnąć ze swoimi reprezentacjami na mundialu w Katarze.

Passang Norbu, Bhutan, freelancer

To chore. Za każdym razem w Złotej Piłce wygrywa Messi lub Ronaldo. Nie chcę głosować od przyszłego roku. Piłka nożna to więcej niż tylko Messi i Ronaldo!!! Są tacy piłkarze, jak Mohamed Salah, Robert Lewandowski, N’Golo Kante i wielu, którzy pocą się, aby zawsze grać jak najlepiej, ale nikt ich nie docenia. Jest to zbyt smutne.

Juha Kanerva, Finlandia, Ilta-Sanomat

Każdy rok jest inny, dlatego ciężko powiedzieć, czy Lewandowski będzie miał szansę na wygraną. Wiele zależy od tego, czy mundial będzie się wliczał do nagrody za 2022 rok.

Giedrius Janonis, Litwa, freelancer

Bayern musi wygrać Ligę Mistrzów, aby w 2022 roku Lewandowski ponownie znalazł się w gronie faworytów. Tak czy inaczej, jestem przekonany, że następny zdobywca Złotej Piłki zostanie wyłoniony podczas mistrzostw świata w Katarze.

Ernst Hasler, Liechtenstein, "Liechtensteiner Vaterland"

Lewandowski ma spore szanse na Złotą Piłkę 2022, jeśli Bayern zwycięży wiosną w Lidze Mistrzów. Pomogłaby mu także reprezentacja Polski, gdyby zakwalifikowała się przez baraże do mundialu.

Urai Patoommawatana, Tajlandia, "Siam Sports"

Aby Lewandowski zdobył Złotą Piłkę, Bayern musi najpierw wygrać Ligę Mistrzów. Ale ponieważ przyszły rok jest rokiem mistrzostw świata, myślę, że Złota Piłka rozstrzygnie się po turnieju w Katarze. Dlatego sukces Bayernu w Europie może Lewandowskiemu nie wystarczyć.

Rasim Movsumzadeh, Azerbjedżan, "Sportsman Magazine"

Jeśli Lewandowski wygra Ligę Mistrzów z Bayernem w przyszłym roku i zostanie królem strzelców rozgrywek, jego szanse wzrosną. Z drugiej strony nie zapominajmy, że 2022 będzie rokiem mistrzostw świata.

Sergey Nikolaev, Białoruś, "Pressball"

Myślę, że Lewandowski powinien zrobić to samo w 2022, co w latach 2020-2021, a potem miejmy nadzieję, że w końcu otrzyma zasłużoną nagrodę. Będzie to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy Messi i Ronaldo nie zdobędą żadnych ważnych trofeów w przyszłym roku.

Mohamed Fawaz, Liban, "Almustaqbal Magazine"

By liczyć się w przyszłym roku Lewandowski musi wygrać wszystko z Bayernem. Tylko w ten sposób będzie mógł zrekompensować brak jakichkolwiek sukcesów z reprezentacją.

John Greechan, Szkocja, "Scottish Daily Mail"

W nadchodzących latach plebiscyt będzie bardziej otwarty, ponieważ Messi i Ronaldo znikną ze sceny. Bez tych dwóch gigantów Lewandowski miałby już kilka nagród. Jeśli Bayern wygra Ligę Mistrzów w przyszłym roku, Polak może znów należeć do faworytów plebiscytu "France Football".

Peter Kanjere, Malawi, Sports Writers

Lewandowski nie ma żadnej gwarancji na zdobycie nagrody w 2022 roku. Musi po prostu zachować stabilność, jaką pokazywał przez lata (w tym w występach dla reprezentacji Polski) i na pewno kiedyś sięgnie po Złotą Piłkę. Futbol to czasem uczciwa gra.