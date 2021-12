Włosi krytykują "France Football". Zapomnieli o legendzie. Naczelny reaguje

W miniony poniedziałek 29 listopada odbyła się gala Złotej Piłki w paryskim Theatre du Chatelet. Zwycięzcą plebiscytu okazał się Leo Messi, występujący w Paris Saint-Germain, który uzyskał 613 głosów - 30 głosów mniej miał Robert Lewandowski. Zawodnik Bayernu Monachium otrzymał jednak nagrodę dla najlepszego strzelca 2021 roku - to była jedna z dwóch nowych nagród, które zostały rozdane przez francuską redakcję "France Football".

Włosi krytykują organizatorów Złotej Piłki za brak wspomnienia Paolo Rossiego. Szef France Football reaguje

Tuż po ogłoszeniu wyników w kategorii Kopa Trophy (nagroda dla najlepszego zawodnika do lat 21) organizatorzy gali Złotej Piłki w Paryżu postanowili oddać hołd Diego Maradonie oraz Gerdowi Muellerowi. Argentyńczyk otrzymał honorową Złotą Piłkę w 1986 roku, natomiast Niemiec zgarnął tę nagrodę 16 lat wcześniej, wygrywając plebiscyt z Bobbym Moore'em oraz Gigim Rivą. Organizatorzy jednak nic nie wspomnieli o Paolo Rossim, zdobywcy Złotej Piłki z 1982 roku, który zmarł 9 grudnia 2020 roku.

Media we Włoszech skrytykowały organizatorów gali za to niedopatrzenie, a "La Gazzetta dello Sport" otrzymała komentarz w tej sprawie od Pascala Ferre, redaktora naczelnego magazynu "France Football". "Nie chcę uczestniczyć w takich kontrowersjach, bo wszystko, co powiem, i tak mogłoby zostać zniekształcone. Nie można odczytać każdego aspektu całej ceremonii z taką kontrowersją. Porozmawiam o całej sprawie bezpośrednio z rodziną Paolo Rossiego" - powiedział.

Paolo Rossi zdobył Złotą Piłkę, wyprzedzając wówczas Alaina Giresse'a z Francji oraz Zbigniewa Bońka, byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rossi zdobył m.in dwa mistrzostwa Włoch z Juventusem, mistrzostwo świata z Włochami w 1982 roku czy Puchar Zdobywców Pucharów.