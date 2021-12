Problem Szwedów przed barażami. Powołali 16 debiutantów. A mogą trafić na Polskę

Reprezentacja Polski w miniony piątek 26 listopada poznała swojego najbliższego rywala w barażach do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Rosją, natomiast w przypadku awansu zagrają o awans ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy. Mecz z Rosją odbędzie się 24 marca o godz. 20:45 w Moskwie. Finał barażów z kolei odbędzie się pięć dni później i w przypadku awansu Polski zostanie rozegrany w naszym kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Polska musi zrobić, żeby pojechać na mundial? Baraże grozy i wielkie pieniądze

16 debiutantów w kadrze Szwecji na styczniowe zgrupowanie. A kadra może się jeszcze powiększyć

Trener Janne Andersson w środowe południe ogłosił kadrę 24 zawodników powołanych do reprezentacji Szwecji na zgrupowanie, które odbędzie się w dniach 1-13 stycznia 2022 roku w Portugalli w Algarve. W kadrze znalazło się aż 16 debiutantów. "To był, być może, najtrudniejszy wybór w mojej karierze, ponieważ wiele klubów odmówiło zwolnienia zawodników na zgrupowanie. Choć znacznie poszerzyłem możliwość przetestowania nowych piłkarzy, co jest ważne ze względu na baraże" - powiedział selekcjoner w rozmowie z tamtejszą telewizją SVT.

Zgody na udział piłkarzy w styczniowym zgrupowaniu nie wydały takie kluby, jak Malmoe FF, FC Kopenhaga, Aarhus AGF, FC Midtjylland oraz FK Rostów. W kadrze ostatecznie może się też znaleźć Anthony Elanga, występujący w młodzieżowych zespołach Manchesteru United. "W tym wypadku jest ogromny bałagan, wysłaliśmy zapytanie do władz United i nie dostaliśmy konkretnych informacji. Ale też nie zamknęli kompletnie drzwi. Możemy go dowołać" - dodał Andersson.

Powołania do reprezentacji Szwecji na styczniowe zgrupowanie

Bramkarze:

Jacob Rinne (Aalborg),

Jacob Widell Zetterstroem (Djurgarden),

Andreas Linde (Molde).

Obrońcy:

Hjalmar Ekdal (Djurgarden),

Adam Andersson (Rosenborg),

Linus Wahlqvist (IFK Norrkoping),

Alexander Jallow (IFK Goeteborg),

Simon Strand (Elfsborg),

Carl Johansson (IFK Goeteborg),

Alexander Milosevic (AIK),

Joseph Baffo (Halmstad).

Pomocnicy i napastnicy: