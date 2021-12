Laureat Złotej Piłki grzmi. "Lewandowskiego po prostu okradli. Znów oszukany"

W poniedziałkowy wieczór w Theatre du Chatelet w Paryżu odbyła się uroczysta gala magazynu "France Football", na której wręczona została Złota Piłka. Po raz siódmy w karierze wygrał Leo Messi, który w głosowaniu wyprzedził Roberta Lewandowskiego i Jorginho. Wielu ekspertów twierdzi, że Polak zasłużył na tę nagrodę.

Wyniki tegorocznej gali ostro skrytykował Patrice Evra. - Witam was na gali Złotego Balona. Tak balona, a nie piłki, bo to zawstydzająca sprawa od wielu lat. I już wystarczy - zaczął swój wpis były piłkarz Manchesteru United. - Robert Lewandowski dostał nagrodę, którą stworzyli specjalnie dla niego. Dlaczego? Bo oni czuli się winni. Tam jest korupcja. Ludzie otwórzcie oczy. Ja jestem nikim, by mówić, kto zasłużył, a kto nie. Ale widzę komentarze: "kradzież, kradzież". Ludzie się nie zgadzają. Gdybym umieścił ankietę o Lewandowskim i Messim, to Lewandowski, by wygrał. Mój przekaz dotyczy tej wielkiej, skorumpowanej organizacji - dodał Francuz.

Z werdyktem nie zgadza się także Ihor Biełanow, gwiazda ZSRR z lat 80. - Jestem w szoku! Uważam, że Roberta po prostu okradli. Rozmawiałem z Olegiem Błohinem, innym zdobywcą Złotej Piłki i jest tego samego zdania: to niesprawiedliwe. Messi to gwiazda, ale w 2021 to Robert Lewandowski jest najlepszym graczem na świecie. Wygląda na to, że Polaka znowu oszukali. Powinien być kompromis. Taki kompromis, że Lewandowski danie nagrodę za 2020, a Messi za 2021 rok - oświadczył Biełanow.

Pochodzący z Ukrainy Biełanow to legenda reprezentacji ZSRR. W 1/8 finału mundialu w Meksyku (1986) ZSRR prowadził z Belgią 1:0 i 2:1, ale po dogrywce przegrał 3:4. Wszystkie gole dla pokonanych strzelił Ihor Biełanow. Tamten występ jest uznawany za jeden z największych solowych popisów podczas MŚ. Mimo porażki Biełanow został nagrodzony Złotą Piłką w plebiscycie "France Football".

Ale wróćmy do Lewandowskiego, którego wsparł sam Leo Messi. - Robert to piłkarz światowej klasy, jeden z najlepszych na świecie. W dodatku ma najlepsze statystyki wśród napastników. Może uda mu się wygrać Złotą Piłkę w przyszłym roku? - zastanawiał się Messi.