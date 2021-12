Ronaldo dolał oliwy do ognia ws. Złotej Piłki. Wystarczyło jedno słowo

Nie milkną echa gali wręczenia Złotej Piłki. Najwięcej kontrowersji wzbudziło oczywiście zwycięstwo Leo Messiego, który wyprzedził Roberta Lewandowskiego. Zewsząd płyną głosy wsparcia dla polskiego napastnika, a wielu ekspertów czy byłych piłkarzy w mocnych słowach krytykuje taką decyzję jury przekonując, że nagroda należała się Polakowi.

Kontrowersje wzbudza też kolejność na dalszych miejscach. Dopiero szóste miejsce zajął Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nawet nie pojawił się na gali, a w jej dniu na Instagramie napisał, że redaktor naczelny "France Football" kłamie. Pascal Ferre powiedział w rozmowie z "New York Times", że Ronaldo nie pojawi się na gali z powodu kwarantanny.

Swoją frustrację zajętym miejscem Portugalczyk pokazał ponownie na Instagramie, pod postem jednego z kibiców. Wielbiciel Ronaldo napisał długi post o tym, dlaczego 6. miejsce Ronaldo jest niesprawiedliwe dodając przy tym, że Złota Piłka nie należała się Messiemu.

- Cristiano Ronaldo w tym roku – Puchar Włoch, Superpuchar Włoch, najlepszy strzelec Euro 2020, król strzelców ligi włoskiej, najlepszy strzelec Juventusu w sezonie 2020/21 i Manchesteru United 2021/22. Został rekordzistą pod względem zdobytych goli w oficjalnych meczach. Został najlepszym strzelcem w historii wszystkich klubów na świecie. Został najlepszym strzelcem i asystentem w historii mistrzostw Europy. 43 gole w tym roku, sześć w pięciu meczach Ligi Mistrzów, wszystkie decydujące o wyniku i człowiek, który niezależnie od wieku nadal wyczynia cuda i najczęściej zadziwia świat. I tak go umieszczają na szóstym miejscu. Myślicie, że pięciu zawodników zrobiło więcej od niego w tym roku? W życiu – napisał rozgoryczony kibic.

Bayern miał lepszy sezon niż Juventus i Manchester, za to w reprezentacji Ronaldo był znacznie lepszy. A nagrodę dostaje kto? Messi, który wygrał jedynie Puchar Króla, nie strzelił bramki Realowi, odkąd Ronaldo odszedł, nie błyszczał w najważniejszych meczach sezonu, wygrał Copa America. Nie strzelił w finale ani półfinale. Indywidualnie słaby sezon w PSG – pisał dalej, wskazując dodatkowo, że Copa America odbywało się w ostatnich latach nader często (cztery turnieje w ostatnich 6 latach)

- Żeby Cristiano wygrał, to musi być to w 300% nie do podważenia. Nie ma sensu strzelać pięknych goli, być najlepszym w klubie, królem strzelców wszędzie i strzelać hat-tricków w mistrzostwach świata, zawsze znajdą sposób, żeby odebrać mu tę nagrodę. W przypadku Messiego jest na odwrót. Może mieć kiepski sezon, spadek formy, a i tak znajdzie się sposób, żeby dać mu nagrodę. Kradzież. Brud. Wstyd. Kto widział, ten widział. Odebranie nagrody, kiedy się na nią nie zasłużyło to fałszywa radość, bez dumy. Cristiano Ronaldo zawsze będzie najlepszy w historii! – zakończył fan.

Ten post przeszedłby może bez większego echa, jak mnóstwo innych wpisów rozczarowanych kibiców wszystkich piłkarzy. Ale, jak zauważył sportbible.com, pod tym konkretnym pojawił się komentarz samego Ronaldo. "Fakty" – napisał Portugalczyk. Dodatkowo piłkarz Juventusu "polubił" ten post.

W poniedziałek Portugalczyk napisał na Instagramie: "Chcę pogratulować tym, którzy wygrywają w ramach sportowej rywalizacji i fair play. To kierowało moją karierą od początku, nigdy nie jestem przeciwko nikomu".

Cristiano Ronaldo zdobywał Złotą Piłkę pięciokrotnie, konkretniej w latach 2008, 2013, 2014, 2016 oraz 2017.

