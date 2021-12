Hiszpanie zrobili swoją Złotą Piłkę. Wynik Messiego wyśmiany. "Tu głosują poważni ludzie"

Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, zorganizowanym przez francuski magazyn "France Football". Zawodnik Bayernu Monachium uzyskał 580 głosów, o 33 mniej od triumfatora plebiscytu, czyli Leo Messiego. Lewandowski opuścił jednak paryski Theatre du Chatelet z nagrodą dla najlepszego strzelca 2021 roku. To była jedna z dwóch nagród, która została dodana przed rozpoczęciem gali. W drugiej kategorii, czyli najlepszy klub roku, triumfowała Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski rozpoczął kampanię o kolejną Złotą Piłkę. "To jest gra o coś więcej"

Hiszpańscy dziennikarze stworzyli własny plebiscyt i koronowali Lewandowskiego. Wymowny komunikat

Hiszpańscy dziennikarze, biorący udział w ostatnim wydaniu programu El Chiringuito de Jugones, postanowili ogłosić wyniki własnego plebiscytu Złotej Piłki, zorganizowanego w odpowiedzi do wydania "France Football". Trzecie miejsce z liczbą 163 głosów uzyskał Leo Messi, występujący w Paris Saint-Germain. "Ale to będzie bolało" - stwierdził Cristobal Soria. Wynik Argentyńczyka z kolei wyśmiał Alfredo Duro. "To nie jest lepsze od reakcji Sorii na drugi dzień po golu Viniciusa" - powiedział dziennikarz. "Duro i Jose Luis Sanchez z La Sexty uważają, że Messi ma sześć, a nie siedem Złotych Piłek" - odpowiedział Soria.

Zwycięzcą plebiscytu okazał się Robert Lewandowski, który otrzymał 203 głosy. Z kolei na drugim miejscu znalazł się Karim Benzema, piłkarz Realu Madryt, który miał 33 głosy mniej od reprezentanta Polski. "Alfredo, bez cienia ironii. Tak, tutaj po prostu głosują poważni ludzie" - skwitował Cristobal Soria. "Ogłoszenie podium Złotej Piłki to dwie minuty absolutnego złota w telewizji" - komentuje oficjalny profil El Chiringuito na Twitterze.

Pascal Ferre, redaktor naczelny "France Football" w rozmowie z niemieckim portalem Sport1.de nie wykluczył takiej opcji, że Robert Lewandowski otrzyma Złotą Piłkę za 2020 rok. "Myślę, że nie musimy podejmować decyzji na szybko. Możemy o tym pomyśleć, ale musimy szanować historię plebiscytu, który oparty jest na głosowaniu" - powiedział. Wcześniej takiej decyzji ze strony francuskiego magazynu domagał się m.in Gary Lineker czy Iker Casillas.