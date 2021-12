"Dług wobec Lewandowskiego". Kolejny dziennikarz ujawnia swój głos w Złotej Piłce

W poniedziałkowy wieczór w Theatre du Chatelet w Paryżu odbyła się uroczysta gala magazynu "France Football", na której wręczona została Złota Piłka. Po raz siódmy w karierze nagrodę tę zgarnął Leo Messi, który w głosowaniu wyprzedził Roberta Lewandowskiego i Jorginho.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski rozpoczął kampanię o kolejną Złotą Piłkę. "To jest gra o coś więcej"

Emocje po wczorajszej gali jeszcze nie opadły. W mediach pojawia się wiele krytycznych głosów wobec ostatecznego rozstrzygnięcia plebiscytu. Wiele znanych postaci w środowisku piłkarskim uważa, że nagroda należała się nie Leo Messiemu, a Robertowi Lewandowskiemu. W tym gronie są, chociażby Patrice Evra, Iker Casillas czy Lothar Matthaeus.

Wojciech Szczęsny z czystym kontem. Juventus goni czołówkę

Kolejny dziennikarz ujawnił, jak głosował w plebiscycie Złotej Piłki. "Lewandowskiemu zabrakło wielkiego tytułu"

"France Football" nie ujawniło jeszcze, jak głosowali poszczególni elektorzy, ale część z nich ujawnił już, jak rozdzieliła punkty. Sporo kontrowersji wzbudził między innymi Paolo Condo z Włoch, który zwycięstwo przyznał Jorginho, a Messiego i Lewandowskiego umieścił kolejno na trzecim i czwartym miejscu. Swoje wybory ujawnił także znany hiszpański dziennikarz Alfredo Relano.

- Moje głosy? 1 punkt dla De Bryune'a, 2 punkty dla Cristiano, 3 dla Messiego, 4 dla Lewandowskiego i 6 dla Benzemy. Dużo nad tym myślałem, to było moje najtrudniejsze głosowanie - wyznał były redaktor naczelny dziennika "AS". - Dlaczego Benzema? Czekałem bardzo na Euro, by zobaczyć, czy turniej pomoże mi zdecydować. Na Euro nic się nie rozjaśniło. Benzema grał dobrze cały rok. To piłkarz z ogromną klasą, jest liderem i strzela dużą część goli swojego zespołu. Postawiłem na niego po finałach Ligi Narodów. Tam odwrócił swoim golem półfinał z Belgią i potem w finale strzelił gola Hiszpanii, od razu odpowiadając na nasze trafienie. Ja nadałem wartość temu trofeum. Dla mnie to ważny tytuł, to mistrzostwo wśród europejskich reprezentacji. On był w nim decydujący, a do tego doszła dobra postawa w całym roku. On ma ponad wszystkim swój urok - zaznaczył.

Kolejna deklasacja w el. MŚ kobiet. 8:0 do przerwy, a potem się zaczęło

Na koniec Relano zabrał także głos w sprawie Roberta Lewandowskiego. - Trochę skreśliłem Jorginho i Kante, bo wiele wygrali i byli ważni, ale ja lubię postawić na zawodnika, który dodaje część magii. Nie potrafiłem postawić Jorginho przed Benzemą, Lewandowskim czy Messim. Wobec Lewandowskiego wszyscy mieliśmy dług za poprzedni rok, gdy plebiscyt się nie odbył, a nagroda na pewno byłaby jego. W tym roku zabrakło mu wielkiego tytułu, bo poza nim był imponujący - zakończył.