"Lewandowski znowu okradziony!" Evra jedzie po bandzie. "Otwórzcie oczy"

W poniedziałkowy wieczór w Theatre du Chatelet w Paryżu odbyła się uroczysta gala magazynu "France Football", na której wręczona została Złota Piłka. Po raz siódmy w karierze nagrodę tę zgarnął Leo Messi, który w głosowaniu wyprzedził Roberta Lewandowskiego i Jorginho.

Emocje po gali w dalszym ciągu jednak nie opadły, a wręcz zdaje się, że napięcie cały czas wzrasta. Przez media przetacza się lawina krytycznych głosów osób ze środowiska, które uważają, że to Robert Lewandowski powinien sięgnąć wczoraj po Złotą Piłkę. Swoje zdanie na ten temat wyrazili już, chociażby takie postaci jak Iker Cassilas, Zbigniew Boniek czy Lottar Mathaeus.

Do tych głosów przyłączył się teraz Patrice Evra, który na opublikowanym na Instagramie nagraniu ostro atakuje organizatorów plebiscytu i oskarża ich o korupcję. - Witam was na gali Złotego Balona. Tak balona, a nie piłki, bo to zawstydzająca sprawa od wielu lat. I już wystarczy - podkreślił były piłkarz Manchesteru United na samym początku. - Robert Lewandowski dostał nagrodę, którą stworzyli specjalnie dla niego. Dlaczego? Bo oni czuli się winni. Tam jest korupcja. Ludzie otwórzcie oczy. Ja jestem nikim, by mówić, kto zasłużył, a kto nie. Ale widzę komentarze: "kradzież, kradzież". Ludzie się nie zgadzają. Gdybym umieścił ankietę o Lewandowskim i Messim, to Lewandowski, by wygrał. Mój przekaz dotyczy tej wielkiej, skorumpowanej organizacji - kontynuował Francuz.

W dalszej części nagrania Evra zaczepia także Leo Messiego i podkreśla, że według niego Lewandowski zasłużył na Złotą Piłkę nie tylko w zeszłym, ale także w tym roku. - Lewandowski był najlepszy i rok temu, i teraz. Zrobił więcej niż Messi. Messi zabija rywali na boisku, ale i poza nim. Powiedział, że Lewandowski zasłużył na nagrodę w zeszłym sezonie. Ale co z tym rokiem, Leo? - zastanawiał się były reprezentant Francji. - Robert, jest mi przykro z twojego powodu. Znów zostałeś okradziony. Wszyscy fani piłki nożnej zrozumieją, o czym mówię, nie wspominam tu o tych, co tylko grają w FIFĘ na konsoli - zakończył.

Evra w swojej wypowiedzi nawiązał do słów Leo Messiego, które ten wypowiedział na wczorajszej gali. - Robert myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirusa. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu - powiedział Argentyńczyk.