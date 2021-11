Polki rozbite przez Belgijki. Historyczny awans na mundial się oddala

Reprezentacja Polski kobiet przegrała na wyjeździe z Belgią 0:4 we wtorkowym meczu eliminacji do mistrzostw świata w 2023 roku. Porażka komplikuje Polkom drogę do historycznego udziału na mundialu.

