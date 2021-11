Pep Guardiola komentuje wyniki Złotej Piłki. "Nie można powiedzieć"

W poniedziałkowy wieczór w Theatre du Chatelet w Paryżu odbyła się uroczysta gala magazynu "France Football", na której wręczona została Złota Piłka. Po raz siódmy w karierze nagrodę tę zgarnął Leo Messi, który w głosowaniu wyprzedził Roberta Lewandowskiego i Jorginho.

Wynik plebiscytu wzbudził sporo kontrowersji w środowisku piłkarskim na całym świecie. Bardzo duża część ekspertów i dziennikarzy uważa, że tegoroczna Złota Piłka należała się nie Leo Messiemu a Robertowi Lewandowskiemu. Magazyn "The Athletic" czy niemiecki dziennik "Bild" grzmiały nawet, że Polak dosłownie został "okradziony". W dodatku wrócił temat skandalu, jakie według wielu osób było odwołanie plebiscytu w 2020 roku, kiedy to napastnik Bayernu byłby zdecydowanym faworytem.

Głos w sprawie wczorajszych wydarzeń zabrało już wiele znaczących postaci światowej piłki. Dołączył do nich także Pep Guardiola, który miał okazję współpracować z oboma zawodnikami. Hiszpan przyznał jednak, że rozumie taki werdykt. - Nigdy nie można powiedzieć, że to niesprawiedliwe, gdy Messi wygrywa Złotą Piłkę. On jest zbyt dobrym piłkarzem. Tak właśnie jest. To jest show. Futbol to także rozrywka - podkreślił trener Manchesteru City na konferencji prasowej przed meczem z Aston Villą.

- A czy Messi zasłużył na to, czy nie? Nie jestem od tego, aby to oceniać. Na tym poziomie czwórka czy piątka kandydatów zawsze prezentuje wysoki poziom i w zasadzie każdy z nich może wygrać. Czy byłoby sprawiedliwe, gdyby wygrał Lewandowski, po tym wszystkim, co zrobił w tym sezonie i ile goli strzelił? Oczywiście, że tak. Niemniej, to jest to, o czym właśnie mówię – na tym poziomie jest naprawdę wielu zawodników, którzy zasługują na nagrody - zakończył.

O przyznanie Lewandowskiemu Złotej Piłki za 2020 rok zaapelował nawet ze sceny sam Leo Messi w swoim wczorajszym przemówieniu. - Robert myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirusa. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu - powiedział Argentyńczyk.