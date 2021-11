Juergen Klopp o Złotej Piłce: Wasza wina. To nie był mój wybór

Robert Lewandowski po raz kolejny nie otrzymał nagrody Złotej Piłki. W ubiegłym roku na przeszkodzie stanęła mu pandemia koronawirusa i decyzja "France Football" o nieprzyznaniu nagrody w pandemicznym roku. W plebiscycie za 2021 rok nieznacznie lepszy okazał się Leo Messi, ale ostateczny werdykt wzbudził wiele kontrowersji.

Klopp o Lewandowskim: Jeśli nie dostał nagrody teraz, będzie mu o nią trudno w przyszłości

Temat ten poruszył m.in. menadżer Liverpoolu Juergen Klopp, który został zapytany o to, co sądzi na temat siódmej pozycji Mohameda Salaha w plebiscycie. - Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, ale to nie był mój wybór. Wydaje mi się, że to dziennikarze głosują, więc to wasza wina. Jeśli uważacie, że powinien być wyżej, przekonajcie waszych kolegów - zwrócił się do siedzących dziennikarzy.

Klopp skomentował także decyzję o przyznaniu nagrody Messiemu, a nie Robertowi Lewandowskiemu. - Zawsze można przyznać Złotą Piłkę Messiemu za to, co osiągnął i jakim jest piłkarzem. Jeśli jednak nie dajecie Lewandowskiemu nagrody teraz, to będzie mu ją trudno wygrać kiedykolwiek - stwierdził szkoleniowiec Liverpoolu.

Na temat niesprawiedliwego głosowania wypowiedział się także prezes PZPN Zbigniew Boniek, według którego aktualna formuła wyboru się wyczerpała i należy ją zmienić. - Fajni są dziennikarze. Mówią i piszą o kompromitacji, zapomnieli tylko, że to ich kompromitacja. To oni wybierali - skwitował.

W głosowaniu na najlepszego piłkarza świata bierze udział 185 dziennikarzy z całego świata. Każdy z nich wybiera po pięciu piłkarzy, którym odpowiednio przyznaje 6, 4, 3, 2 i 1 punkt.