Tak Adam Małysz zareagował na drugiej miejsce Lewandowskiego w Złotej Piłce

Echa poniedziałkowej gali, która odbyła się na deskach paryskiego "Theatre du Chatelet" nie milkną. Decyzją dziennikarzy z całego świata z wyróżnienia po raz siódmy w karierze cieszył się Leo Messi, który wyprzedził Roberta Lewandowskiego i Jorginho.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagroda Lewandowskiego obiektem kpin. "Wyglądała, jakby została zrobiona rano"

Radny Wieliczki chce unieważnienia wyników Złotej Piłki. I składa wniosek

Niezadowolenie po ogłoszeniu wyników

Kapitan reprezentacji Polski przez wielu był uznawany za głównego faworyta do nagrody. Zajęte przez niego drugie miejsce jest najwyższą lokatą, jaką Polak kiedykolwiek zajął w plebiscycie. Mimo to powszechnie uważa się, że 33-latek powinien otrzymać Złotą Piłkę za ubiegły rok, kiedy to pandemia koronawirusa uniemożliwiła mu uzyskanie tego wyróżnienia.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Tuż po ogłoszeniu wyników w mediach społecznościowych można było spotkać mnóstwo komentarzy polskich kibiców, którzy nie byli zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia. Uważali oni, że nagroda dla najlepszego Napastnika Roku nie była wystarczająca. W takim samym tonie wypowiadało się wielu sportowców.

Adam Małysz ocenia wyniki plebiscytu

Na jeden z takich komentarzy zdecydował się Adam Małysz. Legendarny polski skoczek narciarski w najnowszym poście na Facebooku napisał, że końcowe rozstrzygnięcie nie było według niego sprawiedliwe. "Uważam, że po tym co Lewy osiągnął w 2021 roku, powinien zwyciężyć w tegorocznym plebiscycie" - napisał Małysz na swoim fanpage'u.

Toni Kroos nie ma żadnych złudzeń po gali Złotej Piłki. "Absolutnie"

Czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli jednocześnie pogratulował "Lewemu" znakomitego wyniku. Małysz jest tym samym kolejnym sportowcem, który wsparł Roberta Lewandowskiego. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się między innymi Iga Świątek.