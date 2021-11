Robert Lewandowski wciąż może zostać najlepszym piłkarzem świata

Robert Lewandowski zdobył 580 pkt i zajął drugie miejsce w plebiscycie Złota Piłki za 2021 rok. Do pierwszego Leo Messiego zabrakło mu zaledwie 33 pkt. To najlepszy wynik w karierze Lewandowskiego i jakiegokolwiek Polaka (na podium byli jeszcze Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek).

Brak wygranej w plebiscycie "France Football" polski napastnik będzie miał szansę powetować na kolejnej gali, organizowanej tym razem przez FIFA. 17 stycznia odbędzie się w Zurychu impreza, na której zostanie wręczona nagroda dla najlepszego piłkarza świata "The Best FIFA Football Award". Za 2020 rok Lewandowski zdobył tę nagrodę, uzyskując maksymalną liczbę 52 punktów. Zgodnie z zasadami, zwycięzca każdej z czterech kategorii (głosowanie selekcjonerów, kapitanów reprezentacji, dziennikarzy i kibiców) otrzymywał po 13 punktów. Polak wszędzie był numerem jeden.

Reprezentant Polski powalczy o obronę tytułu z innymi nominowanymi, wśród których znaleźli się Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Erling Haaland, Neymar, Jorginho, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, N'Golo Kante i Mohamed Salah.

Gdyby Lewandowskiemu udało się ponownie sięgnąć po tytuł Piłkarza Roku FIFA, zrównałby się on m.in. z Ronaldinho, którego dwukrotnie wyróżniono w ten sposób. Rekordzistą pod względem tytułów FIFA The Best jest Lionel Messi (6), drugie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo (5), a podium zamyka niegrający już Zinedine Zidane oraz Ronaldo Nazario (po trzy).

W tym roku głosowanie rozpoczęło się 22 listopada (poniedziałek) i potrwa do 10 grudnia (piątek). Sama gala natomiast będzie transmitowana w telewizji internetowej.

"Dzięki ciężkiej pracy, solidarności i specjalnym środkom, piłka nożna przyniosła pocieszenie i radość wielu ludziom" - czytamy na oficjalnej stronie FIFA. Gala The Best FIFA Football Awards organizowana jest w myśl nagradzania najlepszych zawodników i zawodniczki w wielu kategoriach. Osiągnięcia w sezonie 2020/21 obejmują także igrzyska olimpijskie w Tokio.

Na początku 2022 roku lista nominowanych zostanie skrócona do trzech nazwisk. Oprócz najlepszego piłkarza roku zostaną wręczone nagrody w innych kategoriach: najlepsza piłkarka roku, trener roku, trener roku w piłce kobiecej, bramkarz roku, bramkarka roku, najlepsza drużyna kobieca roku, najlepsza drużyna męska roku, nagroda Puskasa (najładniejsza bramka) oraz nagroda kibiców FIFA.