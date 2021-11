Leo Messi w wywiadzie dla TVP. I te słowa o Robercie Lewandowskim

Robert Lewandowski nie ma szczęścia do Złotej Piłki. W ubiegłym roku, w którym prezentował wybitną formę, "France Football" zdecydował się odwołać plebiscyt z powodu pandemii koronawirusa. Natomiast w tym przegrał z Leo Messim o 33 głosy, choć według wielu ekspertów w 2021 roku również był najlepszy.

Zwycięzca Złotej Piłki nie wytrzymał i pyta "France Football": Szczerze?

Leo Messi komplementował Lewandowskiego: Każdego roku jest coraz lepszy

Rywala docenił również sam Messi, który podczas odebrania nagrody zwrócił się bezpośrednio do Lewandowskiego. - Robert, myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirusa. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu - powiedział piłkarz Paris Saint-Germain.

Argentyńczyk komplementował Lewandowskiego również po zakończeniu gali w rozmowie z TVP. - Zawsze miło zdobyć taką nagrodę. Jestem szczęśliwy, że zostałem wyróżniony po raz kolejny. To wspaniały napastnik, który gra na wysokim poziomie i każdego roku jest coraz lepszy - podkreślił Messi.

Według wielu ekspertów uznanie Leo Messiego za najlepszego piłkarza 2021 roku to skandal. W komentarzach na Twitterze dotyczących wyników Złotej Piłki dominuje słowo: Le Cabaret. - Dajcie mu Złotą Piłkę. To taka prosta i właściwa rzecz - stwierdził wprost Gary Lineker.