Mocne komentarze po Złotej Piłce. Dwa słowa powtarzają się najczęściej

"Niby człowiek wiedział, ale i tak się łudził" - krąży takie powiedzenie, które zapewne i w przypadku plebiscytu Złotej Piłki 2021 u wielu osób się sprawdziło. Robert Lewandowski był w gronie faworytów do zdobycia tej prestiżowej nagrody do samego końca, jednak 180 dziennikarzy z całego świata zdecydowało, że to Leo Messi bardziej na nią zasłużył. Decyzja budzi więc wiele kontrowersji nie tylko w Polsce.

"Le Cabaret". Robert Lewandowski drugi w plebiscycie Złotej Piłki

- Lewandowski nadal będzie grał, strzelał, równie dobrze może tę nagrodę zdobyć za rok. To wciąż tylko plebiscyt, o którym często mówimy "Le Cabaret" - podkreślił z kolei Sebastian Chabiniak, komentator ElevenSports. - Ta Złota Piłka była dla Lewandowskiego. To już druga, którą Messi zdobył nie będąc najlepszym - napisał na Twitterze dziennikarz, Goncalo Lopes.

W mediach społecznościowych to właśnie ten hashtag - Le Cabaret - jest najczęściej wykorzystywany w kontekście przegranej Lewandowskiego. "Jesteś najlepszym piłkarzem na świecie. Zasłużyłeś na wygraną", "Pieprz**e le cabaret", "To oficjalne... le cabaret" - czytamy na Twitterze. A to tylko część obszernej korespondencji o wynikach plebiscytu.

Robert Lewandowski napastnikiem roku. Messi docenia Polaka. "Powinieneś mieć swoją"

Czy można powiedzieć, że Robert Lewandowski otrzymał nagrodę pocieszenia? Wiele osób z pewnością właśnie za taką uzna tytuł najlepszego napastnika roku, który przyznano w trakcie wydarzenia w Paryżu. Polak został także wyróżniony przez samego Leo Messiego, który przyznał, że to właśnie do Lewandowskiego powinna trafić Złota Piłka za 2020 roku. - Powinieneś mieć swoją w swoim domu - powiedział Argentyńczyk. Zgadza się z tym legenda ligi angielskiej, Gary Lineker.

"Robert Lewandowski został okradziony. Znów. Złota Piłka to le cabaret"

- Messi się zgadza, Messi ma rację. Dajcie Lewandowskiemu tę nagrodę. To przecież takie proste i powinno się tak zrobić - napisał Lineker na Twitterze. - Ładne słowa Messiego o tym, że Lewy powinien wygrać rok temu! Nic to nie zmieni, ale fajnie, że to powiedział - dodał Piotr Dumanowski z ElevenSports. Na niewielką różnicę punktową między Messim, a Lewandowskim zwrócił z kolei uwagę Karol Górka, dziennikarz Sport.pl. - Nie ma co się łamać. Niedługo FIFA The Best i tam już nikt nie będzie miał podjazdu do Lewandowskiego. A 33 punkty różnicy dziś tylko pokazują, jak znakomity był to rok rok dla niego - czytamy.

Robert Lewandowski zebrał gratulacje także od innych polskich sportowców. "Duma! Wiele brawa Robert za to, co osiągnąłeś" - napisała Iga Świątek, zwyciężczyni Roland Garros w 2020 roku.

Leo Messi zdobył Złotą Piłkę już po raz siódmy w swojej karierze i jest rekordzistą pod względem liczby triumfów w plebiscycie "France Football". Drugie miejsce z pięcioma Złotymi Piłkami zajmuje Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski również ma się z czego cieszyć, bo stał się trzecim w historii Polakiem, który znalazł się na podium końcowej klasyfikacji. Ostatnim piłkarzem, który tego dokonał był Zbigniew Boniek, a wcześniej Kazimierz Deyna.