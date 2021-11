Są pierwsze oficjalne rozstrzygnięcia Złotej Piłki. Były zwycięzca ostatni

Robert Lewandowski jest jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki za rok 2021. Napastnik Bayernu Monachium walczy o to trofeum głównie z Leo Messim, występującym w Paris Saint-Germain. Pewne jest to, że Lewandowski znajdzie się w czołowej trójce plebiscytu, dzięki czemu wyrówna osiągnięcie Kazimierza Deyny z 1974 roku oraz Zbigniewa Bońka z 1982 roku. Poza nimi w zestawieniu Złotej Piłki znajdował się m.in Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato czy Robert Gadocha.

Złota Piłka. Premier League przoduje w trzeciej dziesiątce rankingu

Redakcja "France Football" od poniedziałkowego popołudnia sukcesywnie publikuje pierwsze oficjalne rozstrzygnięcia rankingu Złotej Piłki. Organizatorzy jak dotąd podali wyniki trzeciej dziesiątki plebiscytu Złotej Piłki. Zdecydowanie najwięcej reprezentantów ma angielska Premier League - konkretnie Bruno Fernandesa (Manchester United), Harry'ego Kane'a (Tottenham), Phila Fodena, Rubena Diasa (obaj Manchester City) oraz Cesara Azpilicuetę (Chelsea). W tym gronie na 29. miejscu ex-aequo z Cesarem Azpilicuetą znalazł się Luka Modrić, czyli zdobywca nagrody w 2018 roku.

Złota Piłka 2021. Miejsca 30-21

21. Bruno Fernandes (Manchester United)

23. Harry Kane (Tottenham)

24. Pedri (FC Barcelona)

25. Phil Foden (Manchester City)

26. Nicolo Barella (Inter Mediolan)

Gerard Moreno (Villarreal CF)

29. Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Pascal Ferre, redaktor naczelny "France Football" był wyjątkowo ostrożny, opowiadając o zwycięzcy w wywiadzie dla francuskiej telewizji Telefoot. "Fani piłki nożnej będą zachwyceni, kiedy poznają tożsamość tegorocznego triumfatora. Jestem o tym przekonany" - powiedział dziennikarz. "France Football" ogłosiło na Twitterze, że w trakcie gali rozda dwie nowe nagrody. "L'Equipe" informuje, że chodzi o kategorie "najlepszy klub roku" oraz "najlepszy strzelec roku". To oznacza, że co najmniej jedna nagroda trafi do Roberta Lewandowskiego, który strzelił 64 bramki w 54 meczach w tym roku kalendarzowym.

Gala Złotej Piłki w paryskim Theatre du Chatelet rozpocznie się w poniedziałek 29 listopada o godzinie 20:30. Poza główną nagrodą ogłoszeni zostaną triumfatorzy w takich kategoriach, jak bramkarz roku, piłkarz roku do lat 21 czy nagroda im. Ferenca Puskasa. Relacja z gali Złotej Piłki będzie trwać na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.