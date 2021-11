"Czerwony dywan położą tu jako ostatni". Dziennikarz Sport.pl zajrzał za kulisy gali Złotej Piłki [WIDEO]

Już w poniedziałek 29 listopada odbędzie się ceremonia "Złotej Piłki". Wieczorna gala odbędzie się w paryskim Theatre du Chatelet, powstałym w 1862 roku. Na miejscu jest nasz korespondent Kacper Sosnowski. [Zachęcamy też do obejrzenia poniższego filmiku z Paryża]

"Czerwony dywan położą tu jako ostatni. Robert Lewandowski jest już w Paryżu. Będzie też Jorginho. Uroczystość ma być bardziej kameralna, rodzinna" - napisał dziennikarz Sport.pl na Twitterze.

Kto faworytem?

Robert Lewandowski jest w kosmicznej formie. W 2021 roku zdobył już 64 bramki. Żaden inny napastnik - oprócz Polaka - nie zbliżył się nawet do jego liczb. A najlepszy dotychczasowy wynik strzelecki Roberta, to 54 bramki w 2019 roku. Z kolei Jorginho wygrał z Chelsea LM, a z kadrą Euro 2020. Ale głównym faworytem pozostaje jednak Leo Messi, król strzelców La Ligi i Copa America (a Argentyna wygrała ten turniej).

Redaktor naczelny "France Football" pozostaje jednak wciąż tajemniczy. - Fani piłki nożnej będą zachwyceni, kiedy poznają tożsamość tegorocznego triumfatora. Jestem o tym przekonany. Zwycięzca jest świadomy. Przeprowadziliśmy z nim już obszerny wywiad, zrobiono sesję zdjęciową. Wszystko zostało załatwione w ten sposób, aby nikt nas nie zauważył. Sam piłkarz był zachwycony, jak każdy zwycięzca - ujawnił Pascal Ferre. Na koniec zapytany, czy będzie to pierwsza Złota Piłka dla triumfatora, odparł: - Niezła próba.

Pojawia się też nazwisko Karima Benzemy

- Złotą Piłkę dałbym Bezemie. Karim, wrócił do reprezentacji Francji, co było wielkim wydarzeniem, miał super rok, wygrał zresztą z reprezentacją Ligę Narodów. Choć Real miał najmniej udany sezon z ostatnich lat, to on był jednak osobą, która niosła ten klub. Miał na swój zespół większy wpływ niż Lewandowski na Bayern, czy Messi na Barceloną czy PSG - w rozmowie z Kacperem Sosnowskim powiedział Ludovic Obraniak, który kapitana biało-czerwonej kadry umieścił na drugiej, a Messiego na trzeciej lokacie.

Rok temu Lewandowski miał ogromnego pecha

Warto dodać, że rok temu gazeta "France Football" odwołała plebiscyt z powodu pandemii. Lewandowski był największym poszkodowanym tej sytuacji, bo zdobył z Bayernem Monachium potrójną koronę. A także zgarnął korony króla strzelców Ligi Mistrzów, Bundesligi oraz Pucharu Niemiec. Otrzymał też tytuł "Piłkarza Roku UEFA".