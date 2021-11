UEFA zapytała, kto powinien dostać Złotą Piłkę? Thomas Mueller odpowiedział

Już w poniedziałek 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu odbędzie się uroczysta gala magazynu "France Football". Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ nie ma jednego zdecydowanego faworyta. Wśród nich znajduje się Robert Lewandowski, ale obok niego są wymieniane takie nazwiska jak Leo Messi, Karim Benzema czy Jorginho. Swojego faworyta wskazał też Thomas Mueller z Bayernu Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo "Chcemy, żeby kobieca piłka była w każdym zakątku naszego kraju"

Na oficjalnym koncie UEFA Liga Mistrzów na Twitterze pojawił się post "Złota Piłka należy się...". Mueller odpowiedział oznaczając Roberta Lewandowskiego.

Złota Piłka. Lewandowski wreszcie prześcignie dokonania dwóch innych Polaków?

Messi blisko wygranej?

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się przecieki, że w 2021 roku Złotą Piłkę wygra Leo Messi, który latem wygrał z Argentyną Copa America, a w poprzednim sezonie został królem strzelców LaLiga i z Barceloną sięgnął po Puchar Króla.

Dziennikarz Sergio Gonzalez w programie "Mas Que Pelotas" ujawnił, że Messi wygra siódmą Złota Piłkę i wyprzedzi Roberta Lewandowskiego. - Leo Messi został już poinformowany, że jest zdobywcą Złotej Piłki plebiscytu "France Football". Dziś rano niektóre źródła mi to potwierdziły. Lewandowski będzie na drugim miejscu - powiedział dziennikarz.

Zwycięzcy Złotej Piłki. Dlaczego Pele i Maradona nigdy nie dostali tej nagrody?

Teraz do wszystkich spekulacji prasowych dot. Złotej Piłki odniósł się były prezes PZPN, Zbigniew Boniek w wywiadzie dla portalu sport.interia.pl. - Chodzą słuchy, że ponoć "France Football" zadzwonił do Messiego i poinformował go, że to on zdobył Złotą Piłkę. Gdyby się to potwierdziło, byłbym bardzo zaskoczony. Gdy zastanawiam się, kto najbardziej na to zasługuje, to w moim prywatnym rankingu, na pewno nie Messi. On nic wielkiego nie wygrał w tym roku. Owszem, wygrał Puchar Ameryki, ale to zasługa całej reprezentacji Argentyny, której był kapitanem i najważniejszym zawodnikiem - powiedział Boniek.

Ceremonia Złotej Piłki. Co, gdzie i kiedy?

Ceremonia Złotej Piłki rozpocznie się w poniedziałek 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu. Rozpoczęcie tego wydarzenia zaplanowane jest na godzinę 20:30. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie TVP1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.