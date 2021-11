"Byłbym bardzo zaskoczony" - Zbigniew Boniek skomentował przecieki o wynikach Złotej Piłki

Do ceremonii, na której zostanie wręczona Złota Piłka pozostało zaledwie kilkanaście godzin. Już w poniedziałek 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu odbędzie się uroczysta gala magazynu "France Football".

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ nie ma jednego zdecydowanego faworyta, a kilku. Wśród nich znajduje się Robert Lewandowski, ale obok niego są wymieniane takie nazwiska jak Leo Messi, Karim Benzema czy Jorginho.

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się przecieki, że w 2021 roku Złotą Piłkę wygra Leo Messi, który latem wygrał z Argentyną Copa America, a w poprzednim sezonie został królem strzelców LaLiga i z FC Barcelona sięgnął po Puchar Króla.

Jako pierwsza taką wiadomość podała portugalska telewizja "RTP". Według tamtejszych dziennikarzy Argentyńczyk został już poinformowany o swoim zwycięstwie i udzielił specjalnego wywiadu. Podobne informacje przekazał dziennikarz "Mundo Deportivo" Francesc Aguilar. "Jak udało mi się zweryfikować w Paryżu, osoby najbliżej Lionela Messiego są przekonane, że Leo otrzyma swoją siódmą Złotą Piłkę" - napisał na Twitterze.

Później dziennikarz Sergio Gonzalez w programie "Mas Que Pelotas" ujawnił, że Messi wygra siódmą Złota Piłkę i wyprzedzi Roberta Lewandowskiego. - Leo Messi został już poinformowany, że jest zdobywcą Złotej Piłki plebiscytu "France Football". Dziś rano niektóre źródła mi to potwierdziły. Lewandowski będzie na drugim miejscu - powiedział dziennikarz.

Teraz do wszystkich spekulacji prasowych dot. Złotej Piłki odniósł się były prezes PZPN, Zbigniew Boniek w wywiadzie dla portalu sport.interia.pl. - Chodzą słuchy, że ponoć "France Football" zadzwonił do Messiego i poinformował go, że to on zdobył Złotą Piłkę. Gdyby się to potwierdziło, byłbym bardzo zaskoczony. Gdy zastanawiam się, kto najbardziej na to zasługuje, to w moim prywatnym rankingu, na pewno nie Messi. On nic wielkiego nie wygrał w tym roku. Owszem, wygrał Puchar Ameryki, ale to zasługa całej reprezentacji Argentyny, której był kapitanem i najważniejszym zawodnikiem - powiedział Boniek.

W dalszej części wypowiedzi Boniek dodał, że według niego na wyższe miejsce od Messiego w tegorocznym plebiscycie zasłużył nie tylko Robert Lewandowski, ale również dwaj inni piłkarze. - Jeżeli chodzi o jego numery techniczne, przyjęcie piłki, drybling, zagranie na jeden kontakt, jest najlepszy. Natomiast jeśli chodzi o wartość realną w tym roku, to wydaje mi się, że nawet Karim Benzema i Jorginho byli od niego lepsi - podkreślił były prezes PZPN.

- Ale i tak poza Robertem, nie ma piłkarza, który tak bardzo zasłużyłby na Złotą Piłkę za rok 2021. [...] Uważam, że jeśli Robert Lewandowski zajmie drugie miejsce, to też może czerpać z tego przyjemność, aczkolwiek dla mnie jest zdecydowanym faworytem i powinien wygrać. Natomiast jeżeli nie ma jeszcze przecieków z obozu polskiego, a wiadomo, że u nas wszystko lubi wyciekać, i to bardzo szybko, to znaczy, że jeszcze nikt z Francji do Roberta nie dzwonił - zakończył.

Poprzednim triumfatorem Złotej Piłki był Leo Messi w 2019 roku. Rok temu z powodu pandemii koronawirusa gala została odwołania. Robert Lewandowski najwyższe miejsce zajął w 2015 roku, kiedy był czwarty. W przeszłości dwóch Polaków zajęło miejsca w pierwszej trójce. Byli to Kazimierz Deyna w 1974 i Zbigniew Boniek w 1982 roku.

Plebiscyt Złotej Piłki powstał w 1956 roku, kiedy po raz pierwszy został zorganizowany przez "France Football". Finałowa lista w 2021 roku liczy 30 nazwisk piłkarzy, a dziennikarze z całego świata (185) głosują na najlepszego z nich na podstawie trzech kryteriów: indywidualnych i drużynowych występów w ciągu roku, klasy piłkarza oraz ogólnej oceny kariery danego zawodnika. Gracz, który zajmie na liście pierwsze miejsce, otrzyma od każdego dziennikarza sześć punktów, za drugie cztery punkty, za trzecie trzy, za czwarte dwa, a za piąte jeden.

Uroczysta gala magazynu "France Football", na której wręczona zostanie Złota Piłka za rok 2021, odbędzie się w poniedziałek 29 listopada. Rozpoczęcie tego wydarzenia zaplanowane jest na godzinę 20:30. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie TVP1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.