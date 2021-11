Szymański bohaterem Dynama Moskwa! Szalony mecz w lidze rosyjskiej

Dla Sebastian Szymańskiego to było bardzo udane popołudnie, choć zawodnicy Dynama Moskwa nie mieli łatwego zadania. Starcie z Rubinem Kazań zaczęło się po ich myśli, bo już w 18. minucie meczu pierwszego gola strzelił Denis Makarov. Radość nie trwała jednak długo. Niespełna 12 minut później bramkę na wagę remisu strzelił Rubin, który na początku drugiej połowi strzelił kolejnego gola i wyszedł na prowadzenie. Od tego czasu Dynamo musiało odrabiać straty.

Dynamo Moskwa odrabia straty i wygrywa kilka minut przed końcowym gwizdkiem. Szymański zawodnikiem meczu

Piłkarze Dynama Moskwa mogli doprowadzić do remisu w 66. minucie, jednak swojej szansy z rzutu karnego nie wykorzystał Moro. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo niecałe dwie minuty później świetnym podaniem popisał się Szymański, który asystował przy trafieniu Fabiana Balbueny.

Patrząc na statystyki posiadania piłki, wydawać by się mogło, że druga połowa była wyrównanym starciem. Po wykreowanych szansach widać jednak, że Dynamo Moskwa wciąż atakowało Rubin Kazań, chcąc zdobyć trzecią bramkę. Udało się to zrobić w 85. minucie, po bramce Sebastiana Szymańskiego. Ostatecznie Dynamo wygrało to spotkanie 3:2.

Sebastian Szymański został nagrodzony po meczu tytułem piłkarza spotkania. To kolejne takie wyróżnienie, na które zapracował sobie Polak. W bieżącym sezonie Premier Ligi 22-latek rozegrał 15 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. Szymański jest jednym z najbardziej bramkostrzelnych zawodników w klubie. Lepszym wynikiem mogą się pochwalić jedynie Wiaczesław Grulew i Daniił Fomin (6 goli).

Dynamo znajduje się obecnie na 2. miejscu w tabeli ze stratą jednego punktu do lidera - Zenitu Sankt Petersburg. Rubin Kazań natomiast znajduje się na 9. miejscu.