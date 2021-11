Patrice Evra już wie?! Wysłał gratulacje zwycięzcy Złotej Piłki. I ujawnił nazwisko

Im bliżej ceremonii Złotej Piłki, tym więcej informacji, że po nagrodę siódmy raz w karierze sięgnie Leo Messi. Taką wiadomość podają dziennikarze z całego świata, a Argentyńczykowi gratulują już kibice. Zresztą nie tylko kibice, bo w niedzielę w mediach społecznościowych Złotą Piłkę dla Messiego niejako potwierdził też Patrice Evra.

"Gratulacje dla Leo Messiego za wygranie kolejnej Złotej Piłki" - napisał były reprezentant Francji i kolega Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. - Również dla tych ludzi, którzy nie rozumieją, kiedy im mówię: ssij mi k**sa" - dodał Evra, który znany jest z bezkompromisowego języka. I wyrazistych poglądów, bo raptem tydzień temu w wywiadzie mówił, że Złotą Piłkę powinien dostać ktoś inny: N'Golo Kante albo Jorginho, by podkreślić jak dużą rolę w futbolu, odgrywają defensywni pomocnicy.

"Lewandowski musi zdobyć Złotą Piłkę i tyle. Kropka"

- Tutaj nie trzeba szukać żadnych kontrargumentów. Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie - powiedział najpierw Julian Nagelsmann, cytowany przez Viaplay. To było zaraz po sobotnim meczu z Arminią, wygranym przez Bayern 1:0 po golu Leroya Sane. - Robert dziś nie zdobył bramki, ale jestem przekonany, że w nadchodzących tygodniach zdobędzie ich jeszcze bardzo wiele - dodał szkoleniowiec Bayernu.

Nagelsmann zdradził, że leci z Polakiem do Paryża na poniedziałkową galę Złotej Piłki. - Mam nadzieję, że wrócimy z trofeum. Żaden inny piłkarz nie zasługuje na to bardziej. Oprócz chciwości zdobywania bramek Robert ma też niesamowity stosunek do tego sportu. On cały czas pracuje, rozwija się i wspiera drużynę. Zawsze jest zaangażowany w 100 proc. - podkreślał trener Bayernu na konferencji prasowej, gdzie dalej chwalił Lewandowskiego.

Tak w Złotej Piłce głosowałby Leo Messi. Wybrał numer jeden. "Bild" ujawnia

Zresztą nie był jedyny, bo w pomeczowej rozmowie to samo robił Thomas Mueller. - Tutaj nie ma żadnej dyskusji. Lewandowski musi zdobyć Złotą Piłkę i tyle. Kropka. Nie widzę innego piłkarza, który w pojedynkę byłby ostatnio tak dobry jak on. Oczywiście: ludzie w Hiszpanii powiedzą, że Karim Benzema też dobrze sobie radził. Ale Lewy w zeszłym sezonie wygrał z nami wszystko, co było do wygrania. Wtedy Złota Piłka została anulowana. Ale on poszedł dalej. W kolejnym sezonie złamał niebywały rekord zdobytych bramek w Bundeslidze. I teraz też się nie zatrzymuje. Moim zdaniem musi to wygrać - powiedział Mueller w rozmowie ze Sky.

Robert Lewandowski na pewno będzie na podium

Gala Złotej Piłki rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 20 w paryskim Theatre du Chatelet. Dziennikarze "Bilda" Christian Falk i Tobi Altschaeffl w podcaście "Bayern Insider" ostatnio poinformowali, że Lewandowski na pewno znajdzie się na podium. Według ich doniesień Polak otrzymał informację od "France Football" - organizatorów plebiscytu - że będzie w trójce najlepszych.

To już oznacza, że Lewandowski - bez względu czy będzie pierwszy, drugi czy trzeci - osiągnie najlepsze miejsce w tym plebiscycie w karierze. Dotychczas najwyżej był w 2015 roku, kiedy zajął czwarte miejsce - wtedy na podium byli Messi, Ronaldo i Neymar.