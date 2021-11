Arkadiusz Milik zabrał głos ws. Lewandowskiego i Złotej Piłki

Od kilku tygodni trwa zażarta dyskusja na temat tego, kto zgarnie Złotą Piłkę. W gronie głównych kandydatów znajduje się dwóch piłkarzy - Robert Lewandowski i Leo Messi. Zdaniem wielu ekspertów Argentyńczyk nie osiągnął na przestrzeni ostatniego roku tyle, aby móc wygrać z Polakiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Fatalne informacje dla Lewandowskiego ws. Złotej Piłki! "Mają krótką pamięć"

FC Barcelona ma transferowy priorytet. "Długi czas klub działał w tajemnicy"

Milik wskazuje Lewandowskiego na głównego faworyta Złotej Piłki

Podobnego zdania jest Arkadiusz Milik, który w rozmowie dla Amazon Prime przedstawił swoją ocenę. - Jestem pewny szans Roberta na otrzymanie Złotej Piłki. On na tę nagrodę zasługuje. Nie widzę innej opcji, jak przyznanie jej właśnie jemu. W zeszłym roku "France Football" nie wyłoniło laureata, a na przestrzeni dwóch sezonów to on był najlepszy i wygrał mnóstwo trofeów - powiedział.

Napastnik Olympique Marsylia dodał, że o zwycięstwie Lewandowskiego decyduje wiele czynników. - Dla mnie, to on zasługuje na zwycięstwo ze sportowego punktu widzenia, ale myślę tak także ze względu na popularność tego poglądu. Jest bardzo znanym piłkarzem, wiele osób go wspiera. Mam nadzieję, że to właśnie on wygra - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Robert Lewandowski czeka na kolejną nagrodę

W obszernym materiale dla Amazon Prime Arkadiusz Milik docenił osiągnięcia Roberta Lewandowskiego w 2021 roku. Od początku stycznia gwiazdor Bayernu Monachium strzelił 64 bramki w 53 meczach w klubie i reprezentacji, a do tego dołożył 10 asyst.

Były selekcjoner domaga się od Sousy powołania. "Nie wyobrażam sobie"

Na koncie Lewandowskiego jest już kilka osiągnięć indywidualnych za ostatni rok. Otrzymał on już tytuł "Golden Player" przyznawany przed włoską redakcję "Tuttosport", a także miano najlepszego piłkarza roku IFFHS. W najbliższy poniedziałek okaże się, czy kapitan reprezentacji Polski w końcu doczeka się Złotej Piłki.