Infantino uderza w krytyków idei mundialu co dwa lata. "Boją się o swoją pozycję"

FIFA od niedawna nosi się z pomysłem przeprowadzaniu rewolucji w piłkarskim kalendarzu. Zgodnie z pomysłem działaczy zarówno mistrzostwa świata jak i mistrzostwa Europy miałyby się odbywać co dwa lata.

Infantino reaguje na krytykę kontrowersyjnego pomysłu. "Musimy zaoferować więcej możliwości"

Pomysł FIFA od razu po jego ogłoszeniu spotkał się z ogromną krytyką prawie ze wszystkich stron. Najpierw zaprotestowali sami piłkarze i trenerzy, którzy obawiają się o zdrowie. Już teraz zawodnicy są bardzo obciążeni i normą jest dla nich rozgrywanie nawet 50 meczów w sezonie. Krytycznie o tym projekcie wypowiadają się także dwie największe federacje piłkarskie, czyli UEFA i CONMEBOL, co jest sporym problemem dla Gianniego Infantino.

Prezydent FIFA jest bardzo przekonany do swojego rewolucyjnego pomysłu i stara się jak może promować go wśród działaczy na całym świecie. Ostatnio pojawił się na kongresie Afrykańskiej Federacji Piłkarskiej (CAF), gdzie rzucił kilka ostrych słów w kierunku krytyków. - Nie można zamykać drzwi, trzeba dawać nadzieję. Musimy zaoferować więcej możliwości dla afrykańskiego futbolu. Chcę, żeby tamte kraje mogły zabłysnąć na arenie międzynarodowej - stwierdził Infantino podczas jednej z konferencji. - Kiedy na horyzoncie pojawiają się reformy, ci na szczycie nie zgadzają się na zmiany, ponieważ boją się o swoją pozycję. Obawiają się, że nowe reformy mogą im zaszkodzić i ograniczyć dominację - dodał.

Na ten moment nie wiadomo, jaki los czeka kontrowersyjny pomysł FIFA. Jak widać, Gianni Infantino robi co może, aby przekonać działaczy do poparcia pomysłu. Wiele w tej kwestii może wyjaśnić się już w piątek, kiedy to nad poparciem pomysłu będzie głosowała afrykańska federacja.